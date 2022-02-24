Експерти: Кремль заздалегідь підготувався до санкцій

Ефективність накладених на Росію напередодні вторгнення санкцій опитані Фокусом експерти ставлять під сумнів.

"Попередньо накладені відкалібровані санкції не привели до жодних результатів. Тому західні країни мають негайно запровадити весь набір санкцій, який тільки можливий, і воювати разом з Україною. Інакше наступною точкою для удару стануть саме вони", — каже Агія Загребельська, засновниця Ліги Антитрасту. Співрозмовниця Фокусу додала, що санкції — це зброя, і немає жодного пояснення тому, чому їх досі не застосували в максимально можливому пакеті.

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Слід зазначити, що Росія готувалася до санкцій давно і нагромадила величезну валютну подушку безпеки. Відповідно, що більше падає рубль, то дорожче коштує ця подушка. Як уже писав Фокус, з 2014 року РФ акумулювала $640 млрд у міжнародних резервах центробанку та у Фонді національного добробуту, що еквівалентно 12% ВВП країни-агресора. Тому низка опитаних Фокусом експертів стверджує, що мета "пекельних" санкцій — розбудити населення Росії. "Вони повинні усвідомити, якщо зараз не зупинять свого хворого диктатора, кілька поколінь росіян для всього світу стануть найгіршою та найбіднішою з націй. А застосування всіма демократіями злагодженого пекельного пакета санкцій зробить на росіян саме такий ефект і, можливо, відіграє вирішальну роль", — каже Загребельська.

Увечері 2024 року стало відомо, що Британія запровадила нові санкції проти російських банків. "Ці повноваження дозволять нам повністю виключити російські банки з фінансової системи Великобританії... позбавивши їх доступу до фунтів стерлінгів та платежів через Велику Британію", — зазначив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Очікують, що нові санкції незабаром проголосять у США.

Проте, як раніше писав Фокус із посиланням на іноземні ЗМІ, країни Євросоюзу розділилися в думках щодо посилення економічних санкцій проти Росії та частина держав, попри початок вторгнення на територію України, виступає проти відключення РФ від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. "Вину за кожне втрачене життя, поки не накладено жорстких санкцій на РФ, історія змусить західні країни розділити з кривавим диктатором Путіним. І він добивається саме того, щоб замазати демократичні країни українською кров'ю, яку зараз проливають, зокрема, через їхню бездіяльність", — коментує Загребельська.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба написав у Твіттері: "Я не буду дипломатичним на цю тему. Усі, хто зараз сумнівається, чи слід відключати Росію від SWIFT, мають розуміти, що кров безневинних українських чоловіків, жінок та дітей буде на їхніх руках. Відключіть Росію від SWIFT!