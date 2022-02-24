Эксперты: Кремль заранее подготовился к санкциям

Эффективность наложенных на Россию накануне вторжения санкций опрошенные Фокусом эксперты подвергают сомнению.

"Предварительно наложенные откалиброванные санкции не привели ни к каким результатам. Поэтому западные страны должны немедленно ввести весь набор санкций, который только возможен и воевать вместе с Украиной. Иначе следующей точкой для удара станут именно они", — говорит Агия Загребельская, основательница Лиги Антитраста. Собеседница Фокуса добавила, что санкции – это оружие и нет никакого объяснения тому, почему они до сих пор не применены в максимально возможном пакете.

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Следует отметить, что Россия готовилась к санкциям давно и накопила огромную валютную подушку безопасности. Соответственно, чем больше падает рубль, тем дороже стоит эта подушка. Как уже писал Фокус, с 2014 года РФ аккумулировала $640 млрд в международных резервах центробанка и в Фонде национального благосостояния, что эквивалентно 12% ВВП страны-агрессора. Поэтому ряд опрошенных Фокусом экспертов утверждает, что цель "адских" санкций — разбудить население России. "Они должны осознать, если сейчас не остановят своего больного диктатора, несколько поколений россиян для всего мира станут худшей и беднейшей из наций. А применение всеми демократиями слаженного адского пакета санкций произведет на россиян именно такой эффект и, возможно, сыграет решающую роль", — говорит Загребельская.

Вечером 2024 года стало известно, что Британия ввела новые санкции против российских банков. "Эти полномочия позволят нам полностью исключить российские банки из финансовой системы Великобритании… лишив их доступа к фунтам стерлингов и платежей через Великобританию", — отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Ожидается, что о новых санкциях вскоре провозгласят в США.

Однако, как ранее писал Фокус со ссылкой на иностранные СМИ, страны Евросоюза разделились во мнениях по ужесточению экономических санкций против России и часть государств, несмотря на начало вторжения на территорию Украины, выступает против отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT. "Вину за каждую утраченную жизнь, пока не наложены жесткие санкции на РФ, история заставит западные страны разделить с кровавым диктатором Путиным. И он добивается именно того, чтобы замазать демократические страны украинской кровью, которая сейчас льется в том числе из-за их бездействия", — комментирует Загребельская.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал в Твиттере: "Я не буду дипломатическим на эту тему. Все, кто сейчас сомневается, следует ли отключать Россию от SWIFT, должны понимать, что кровь невинных украинских мужчин, женщин и детей будет и на их руках. Отключите Россию от SWIFT!".