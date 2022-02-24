Країни ЄС не дійшли згоди щодо відключення Росії від системи SWIFT, — CNN

Як повідомило конфіденційне джерело телеканалу, наразі питання про відключення РФ від міжбанківської системи SWIFT вирішується, але є ймовірність, що "економічні інтереси" країн ЄС переможуть.

Країни Євросоюзу розділилися в думках щодо посилення економічних санкцій проти Росії після початку збройного вторгнення в Україну. Частина держав висловилася проти відключення Росії від міжнародної міжбанківської системи SWIFT. Про це повідомляє телеканал CNN.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Зазначається, що країни ЄС поки не дійшли згоди щодо санкцій проти Росії. Такі країни як Польща, Естонія, Латвія, Литва виступають за те, щоб до пакету санкцій було включено пункт про відключення РФ від системи SWIFT. У той час як Німеччина, Італія, Угорщина та Кіпр виступили проти такого кроку, повідомили джерела CNN.

За даними високопоставленого чиновника з ЄС, наразі триває обговорення цього питання. Він повідомив журналістам телеканалу, що існує ймовірність того, що "економічні інтереси переможуть у суперечці, і Брюссель не відключить Росію від системи SWIFT".

Нагадаємо, що 22 лютого депутати Верховної Ради проголосувала за ухвалу, у якій звучить заклик до міжнародної спільноти про відключення Росії від системи SWIFT. Постанову підтримали 336 нардепів.

Як повідомило видання Handelsblatt, замість відключення Росії від системи Swift, Захід готував адресні економічні санкції проти російських банків. Передбачалося, що цей захід не розглядався США та країнами ЄС як останній засіб утримання РФ від військового вторгнення в Україну.