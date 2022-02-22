Відключення від SWIFT та замороження ПП-2: Рада закликає світову спільноту відреагувати на дії Москви

У відповідь заходи проти Росії підтримали 336 осіб, серед яких знайшлися навіть нардепи з ОПЗЖ — 3 голоси.

Верховна Рада проголосувала за ухвалу, у якій прописані "жорсткі" заходи проти Росії у зв'язку з визнанням ОРДЛО. Нардепи закликають міжнародну спільноту підтримати вказані заходи, зокрема відключення РФ від системи передачі інформації та здійснення платежів SWIFT, йдеться на сайті парламенту.

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Проєкт № 7088, у якому вказані всі викладені заходи, підтримали 336 нардепів. Примітно, що знайшлися голоси навіть в "Опозиційній платформі — За життя" — 3 особи.

Верховна Рада просить запровадити додаткові жорсткі секторальні, фінансові та персональні санкції проти Росії. Крім відключення агресора від SWIFT, пропонується заборонити експорт у РФ високих технологій, зокрема, що стосуються російського військово-промислового комплексу та енергетичного сектору. Не залишився поза увагою і проєкт "Північний потік-2", запуск якого пропонується заморозити.

У пояснювальній записці до проєкту також зазначається, що глава Кремля Володимир Путін визнав "Л/ДНР" всупереч усім зусиллям України та міжнародної спільноти щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Декілька днів тому в Держдепі США заявили, що в початковому пакеті санкцій проти Росії не буде відключення країни від SWIFT, навіть у разі вторгнення в Україну.

Нагадаємо, на визнання Росією "Л/ДНР" відреагували в Німеччині. Канцлер Олаф Шольц заявив, що ФРН призупиняє сертифікацію "Північного потоку-2".