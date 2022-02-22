Запущено не буде. Німеччина зупиняє сертифікацію "Північного потоку 2", — Шольц

На тлі визнання Росією незалежності "Л/ДНР" німецький канцер Олаф Шольц доручив Міністерству економіки Німеччини заново оцінити проєкт "ПП-2".

Уряд Німеччини на тлі визнання Кремлем незалежності самопроголошених на території Луганської та Донецької областей "республік" на якийсь час призупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік 2". Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, повідомляє німецьке видання RND.

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[ + – ] Шольц доручив Міністерству економіки Німеччини звернутися до німецького регулятора з проханням призупинити сертифікацію "ПП-2"

Повідомляється, що Шольц доручив Міністерству економіки Німеччини звернутися до німецького регулятора з проханням призупинити сертифікацію "ПП-2" та оцінити наслідки такого кроку для економіки країни. До цього моменту газопровід не буде запущений.

"Відповідальний департамент Федерального міністерства економіки проведе нову експертну оцінку надійності нашого енергопостачання з огляду на те, що змінилося за останні кілька днів", — зазначив канцлер Німеччини.

Заява Шольца прозвучала в контексті визнання Росією незалежності так званих "Л/ДНР". Канцлер звинувачує Путіна в серйозному порушенні міжнародного права та вважає, що російський президент порушує не лише підписані ним Мінські угоди у 2014-2015 роках, але також фундаментальні принципи Статуту ООН.

"Вони включають повагу територіальної цілісності та суверенітету держав, відмову від загрози та застосування сили та зобов'язання вирішувати суперечки мирним шляхом", — зазначив Шольц.

Крім того, на думку німецького канцлера, Росія порушує всі угоди з міжнародного права, які нею були підписані за останні майже 50 років, зокрема Гельсінські угоди з безпеки та співробітництва в Європі 1975 року.

"Визнавши дві області на Сході України, Росія порушила ці основні засади", — підсумував Шольц.

Нагадаємо, що під час ділової поїздки до Вашингтона канцлер ФРН Олаф Шольц висловив готовність заблокувати роботу газопроводу "Північний потік-2" у разі військового вторгнення РФ до України.

Німецький канцлер назвав можливе визнання ОРДЛО "політичною катастрофою" та додав, що такий крок із боку РФ порушить Мінські домовленості щодо врегулювання війни на Донбасі.