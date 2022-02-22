Запущен не будет. Германия останавливает сертификацию "Северного потока 2", — Шольц

На фоне признания Россией независимости "Л/ДНР" немецкий канцер Олаф Шольц поручил Министерству экономики Германии заново оценить проект "СП-2".

Правительство Германии на фоне признания Кремлем независимости самопровозглашенных на территории Луганской и Донецкой областей "республик" на время приостановливает сертификацию газопровода "Северный поток 2". Об этом 22 февраля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает немецкое издание RND.

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[ + – ] Шольц поручил Министерству экономики Германии обратиться к немецкому регулятору с просьбой приостановить сертификацию "СП-2"

Сообщается, что Шольц поручил Министерству экономики Германии обратиться к немецкому регулятору с просьбой приостановить сертификацию "СП-2" и оценить последствия такого шага для экономики страны. До этого момента газопровод запущен не будет.

"Ответственный департамент Федерального министерства экономики проведет новую экспертную оценку надежности нашего энергоснабжения с учетом того, что изменилось за последние несколько дней", — отметил канцлер Германии.

Заявление Шольца прозвучало в контексте признания Россией независимости так называемых "Л/ДНР". Канцлер обвиняет Путина в серьезном нарушении международного права, и считает, что российский президент нарушает не только подписанные им Минские соглашения в 2014 — 2015 годах, но также фундаментальные принципы Устава ООН.

"Они включают уважение территориальной целостности и суверенитета государств, отказ от угрозы и применения силы и обязательство разрешать споры мирным путем", — отметил Шольц.

Более того, по мнению немецкого канцлера, Россия нарушает все соглашения по международному праву, которые ею были подписаны за последние почти 50 лет, в частности, Хельсинкские соглашения по безопасности и сотрудничестве в Европе 1975 года.

"Признав две области на Востоке Украины, Россия нарушила эти основные принципы", — подытожил Шольц.

Напомним, что во время деловой поездки в Вашингтон канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил готовность заблокировать работу газопровода "Северный поток-2" в случае военного второжения РФ в Украину.

Немецкий канцлер назвал возможное признание ОРДЛО "политической катастрофой", и добавил, что такой шаг со стороны РФ нарушит Минские договоренности по урегулированию войны на Донбассе.