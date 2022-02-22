Запущен не будет. Германия останавливает сертификацию "Северного потока 2", — Шольц
На фоне признания Россией независимости "Л/ДНР" немецкий канцер Олаф Шольц поручил Министерству экономики Германии заново оценить проект "СП-2".
Правительство Германии на фоне признания Кремлем независимости самопровозглашенных на территории Луганской и Донецкой областей "республик" на время приостановливает сертификацию газопровода "Северный поток 2". Об этом 22 февраля заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает немецкое издание RND.
Сообщается, что Шольц поручил Министерству экономики Германии обратиться к немецкому регулятору с просьбой приостановить сертификацию "СП-2" и оценить последствия такого шага для экономики страны. До этого момента газопровод запущен не будет.
"Ответственный департамент Федерального министерства экономики проведет новую экспертную оценку надежности нашего энергоснабжения с учетом того, что изменилось за последние несколько дней", — отметил канцлер Германии.
Заявление Шольца прозвучало в контексте признания Россией независимости так называемых "Л/ДНР". Канцлер обвиняет Путина в серьезном нарушении международного права, и считает, что российский президент нарушает не только подписанные им Минские соглашения в 2014 — 2015 годах, но также фундаментальные принципы Устава ООН.
"Они включают уважение территориальной целостности и суверенитета государств, отказ от угрозы и применения силы и обязательство разрешать споры мирным путем", — отметил Шольц.
Более того, по мнению немецкого канцлера, Россия нарушает все соглашения по международному праву, которые ею были подписаны за последние почти 50 лет, в частности, Хельсинкские соглашения по безопасности и сотрудничестве в Европе 1975 года.
"Признав две области на Востоке Украины, Россия нарушила эти основные принципы", — подытожил Шольц.
Напомним, что во время деловой поездки в Вашингтон канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил готовность заблокировать работу газопровода "Северный поток-2" в случае военного второжения РФ в Украину.
Немецкий канцлер назвал возможное признание ОРДЛО "политической катастрофой", и добавил, что такой шаг со стороны РФ нарушит Минские договоренности по урегулированию войны на Донбассе.