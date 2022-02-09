Канцлер Германии Шольц подтвердил готовность заблокировать "Северный поток - 2", — сенатор США

По словам республиканца Макконнелла, "плохие новости" заключаются в том, что отказ от запуска газопровода произойдет только после возможного вторжения РФ в Украину.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц во время поездки в Вашингтон заверил группу американских сенаторов в том, что запуск российского газопровода "Северный поток - 2" не состоится в случае, если РФ начнет вторжение в Украину. Об этом в ходе брифинга во вторник, 8 февраля, заявил лидер республиканцев в Сенате США Митч Макконнелл, передает C-SPAN.

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По словам политика, он и другие сенаторы присутствовали на ужине с канцлером Германии и обсудили с ним "самую насущную проблему на данный момент — угрозу российского вторжения в Украину".

"Хорошие новости заключаются в том, что он (Шольц) подтвердил вчерашние слова президента Байдена о том, что если вторжение произойдет "Северный поток - 2" не запустится", — сказал Макконнелл.

Также республиканец отметил, что блокировка работы газопровода произойдет после возможного вторжения, а не до — этот факт Макконнелл назвал "плохими новостями".

"Самая важная вещь заключается в том, что у администрации и президента (США) есть все полномочия сделать это (заблокировать запуск газопровода) уже сейчас, использовать любой инструмент до вторжения", — добавил Макконнелл.

[ + – ] Заявление Макконнелла о блокировке "Северного потока - 2"

Напомним, в понедельник, 7 февраля Олаф Шольц в ходе совместного с президентом США Джо Байденом брифинга не подтвердил однозначно, что Германия заблокирует "Северный поток - 2" в случае вторжения РФ в Украину. При этом американский лидер однозначно пообещать помешать запуску газопровода, в то время как канцлер ФРГ заявлял, что они "абсолютно едины" в отношении санкций против государства-агрессора.

Также Шольц в интервью изданию The Washington Post отмечал, что вторжение будет "очень дорого" стоить РФ, однако не уточнил, на какие именно ограничения ФРГ готова пойти в отношении российской стороны.

Ранее Фокус подробно разбирался в том, как возможные санкции скажутся на экономике России.