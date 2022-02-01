Бумеранг для Путина. Что происходит с экономикой РФ и как на нее повлияют новые санкции

Почему на фоне высоких цен на энергоносители в РФ проседает рубль, что значит для экономики РФ газопровод "Северный поток-2" и как на Россию могут повлиять новые санкции США и Евросоюза.

В январе 2022 года мировые СМИ обошли заголовки материалов о готовящемся наступлении России на Украину. На фоне обострения военной риторики в Украине девальвировала нацвалюта до 29 USDUAH, хотя к началу февраля курс и откатился к 28,7 USDUAH. Иностранные инвесторы начали массово продавать свои портфели украинских облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) и покупать на вырученные деньги доллары. Это создало существенное давление на гривну, о чем подробно уже писал Фокус.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Важно

Курс доллара уже 29: что происходит на межбанке и почему падает гривна

Однако российский рубль тоже зашатался. Если на конец 2021 года его официальный курс к доллару составлял 74,29 USDRUB, то к 27 января 2022 года рубль просел до 78,95 USDRUB (-6%). Впрочем, к концу месяца рубль несколько укрепился до 77,82 USDRUB. Тем временем, по данным американского делового издания Forbes, которое ведет в реальном времени мониторинг капиталов богатейших людей мира, совокупное состояние 104 российских миллиардеров с 20 декабря 2021 года к 24 января 2022-го сократилось на $27,9 млрд.

Российские масс-медиа подобным экономическим процессам уделяют немного внимания и продолжают накачивать аудиторию агрессивной риторикой об угрозе для РФ со стороны НАТО, поставках иностранного оружия в Украину и необходимости "Минских соглашений". Фокус решил выяснить, что на самом деле происходит с экономикой агрессивного соседа.

Волнения рубля: что происходит с российской нацвалютой

Агрессивная риторика российской власти по валютному и фондовому рынку РФ ударила, словно бумеранг. Как объясняет Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, российские активы оказались под прессингом нерезидентов, которые активно выходили из-за рисков начала военных действий и, соответственно, введения масштабных экономических санкций против России со стороны Запада.

"Девальвация рубля — закономерное последствие агрессивной политики Кремля и напряжения в отношениях между РФ и цивилизованным миром, что оценивается как риски широкомасштабного военного конфликта в Восточной Европе, — продолжает Виталий Ломакович, советник министра финансов и учредитель Growford Institute. — Соответственно, инвесторы принимают решения, сказывающиеся на курсе валют, рынке заимствований и фондовой бирже".

В пример собеседник Фокуса приводит недавнюю рекомендацию посольства США в Киеве относительно эвакуации американских дипломатов из Украины, из-за чего курс доллара вырос на 1,75% и превысил 80 USDRUB, а евро впервые за полгода поднялся выше 90 EURRUB (+1,7%). В качестве аналогии эксперт напоминает, что в 2014 году, когда Россия развязала войну против Украины, по данным Bloomberg российский фондовый рынок потерял около $28 млрд, что привело к обвалу и на валютном рынке.

Важно

Черный лебедь войны, падающая гривна и долги... И все же макропрогноз 2022 оптимистический

Еще одним фактором влияния, по словам Шевчишина, стал локальный отток капитала из развивающихся рынков на фоне сворачивания мер стимулирования экономики ФРС США и ожидаемого ужесточения денежно-кредитной политики. Впрочем, такая тенденция наблюдается на всех рынках.

Однако, по мнению Наталии Шаповал, руководительницы KSE Institute, вице-президента по экономико-политическим исследованиям KSE, динамика курса рубля пока не выглядит критичной, учитывая, что в предыдущие годы Россия накопила существенные резервы. В то же время, девальвацию прочувствуют рядовые россияне, которым импортные товары будут обходиться все дороже.

Уже в декабре 2021 года уровень инфляции в РФ составил около 8,39%, что стало почти рекордом с 2016 года. В ответ на это российский Центробанк поднял свою учетную ставку до 8,5% годовых.

"Инфляция ускорилась по всему миру из-за роста цен на мировых товарных рынках, разрывов цепочек поставок из-за пандемии коронавируса и резкого увеличения количества денег в результате масштабных стимулирующих мер центральных банков и правительств. Но основной вклад в инфляцию в РФ делает рост цен на продукты питания", — объясняет Виталий Ломакович. По мнению собеседника Фокуса, на ускорение инфляции в РФ также влияют негативные ожидания из-за возможного обострения конфликта с Украиной.

"Если фактор геополитической напряженности будет снят, то инфляция в РФ может снизиться, но первая половина года сохранит высокие годовые темпы", — прогнозирует Андрей Шевчишин.

Маленький рост: как меняется ВВП России и что на него влияет

Если учесть не только текущую зиму, но и более продолжительный период, можно отметить явное замедление роста ВВП России. Как отмечает Наталия Шаповал, в течение трех "доковидных" лет (2017-2019 годы) средний темп роста российской экономики составлял 2,3%, что свидетельствует скорее о движении по инерции, а не о реальном росте производительности и конкурентоспособности.

В 2021 году, якобы, наметилось оживление. За три квартала 2021 года российская экономика выросла на 4,6%, а по предварительным оценкам российского Минэкономразвития годовой показатель должен составить 4,4-4,5%. Однако прогнозы на будущее — куда более скромные. Виталий Ломакович обращает внимание, что Международный валютный фонд (МВФ) в очередной раз снизил свою оценку роста российской экономики в 2022 году до 2,8%, тогда когда в апреле 2021 года фонд оценивал этот показатель в 3,8%.

"Главная проблема российской экономики заключается в том, что она так и не стала полноценной рыночной. Ориентируясь на экспорт углеводородов и другого сырья, она существует в условиях милитаризованной, командно-административной машины, что не способствует развитию инновационных отраслей и технологий", — считает Ломакович.

[ + – ] "Девальвация рубля — закономерное последствие агрессивной политики Кремля и напряжения в отношениях между РФ и цивилизованным миром", — эксперт

Эксперт отмечает, что Россия из-за участия в международных конфликтах постоянно подвергается риску санкций, девальвации нацвалюты, падению котировок государственных ценных бумаг и фондового рынка. Именно это и ведет к бегству инвестиций и технологий. Свежий пример – недавний отказ итальянской группы UniCredit покупать российский банк "Открытие" по причине ситуации вокруг Украины и угрозы санкций. Очень заметен и выход нерезидентов из ценных бумаг РФ. По данным Банка России, иностранные инвесторы в 2021 году сократили свои вложения в облигации и евробонды РФ на $3,2 млрд против притока средств нерезидентов на $3,9 млрд в 2020 году. Причем, в годовом выражении за IV квартал 2021 года чистый отток средств нерезидентов составил $4,3 млрд.

"Поток инвестиций в Россию перекрыт из-за нескольких пакетов наложенных с 2014 года экономических санкций и протекционистской политики РФ, которая расходует значительные ресурсы на содержание неэффективных и коррумпированных секторов экономики, — продолжает Агия Загребельская, основательница "Лиги антитраста". — А дальнейшая вооруженная агрессия России против Украины заблокирует даже те оставшиеся западные инвестиции, которые еще вчера считались почти решенным вопросом".

В заключение Загребельская приходит к выводу, что главной проблемой российской экономики выступает именно путинский режим. Однако у него еще есть "запас прочности". Ведь с 2014 года Россия накопила "финансовую подушку" в виде $640 млрд международных резервов и Фонда национального благосостояния, что эквивалентно 12% от ВВП.

"При авторитарно-клептократическом режиме накопление этой "подушки" происходило через канализацию доходов в неэффективных и погрязших в коррупции госкомпаниях, снижению уровня жизни населения и минимизации инвестиций в развитии", — уточняет Загребельская.

Газовый рычаг: как помогает экономике РФ газовая труба

"Российская экономика не диверсифицирована и очень зависима от топлива, — продолжает Наталья Шаповал. — За три квартала 2021 года 12,9% валовой добавленной стоимости сформировала добывающая промышленность. А в 2020 году нефтегазовый сектор создал 15,3% ВВП. В экспорте доля нефти и газа составляет более 40%. Поэтому темпы роста российской экономики, обменный курс и другие факторы, влияющие на уровень жизни россиян, определяются мировыми ценами на газ и нефть".

Важно

Если перекроют кран. Сможет ли Украина к 2025 году перейти на газ собственной добычи

То есть, как отмечает сооснователь Фонда энергетических стратегий Юрий Корольчук, если цена на нефть вырастет на 50% до $90 и продержится на таком уровне год, то доходы российского бюджета по сравнению с прошлым годовым периодом ориентировочно вырастут на 25-30%. Тогда в бюджете РФ появятся средства на новые расходы — на социальную сферу, образование и армию. В этом контексте, по мнению Корольчука, девальвация рубля выглядит даже выгодной для России. Ведь в рублевом эквиваленте нефть будет приносить больше доходов, что позволит еще более раздуть бюджетные траты.

Для преломления текущего тренда высоких цен на энергоносители пока предпосылок нет.

"Ожидается, что цена на нефть марки Brent достигнет $100 за баррель или более. Цены на газ после прохождения отопительного сезона откорректируются, но доходы (от продажи газа РФ, — ред.) останутся высокими", — прогнозирует Андрей Шевчишин. Напомним, на европейских биржах осенью 2021 года цены на газ достигали рекордного уровня за всю историю около $2000 за тыс. кубометров. В январе 2022 года газ на биржах стоит около $1000 за тыс. кубометров, что также считается аномально высокой ценой.

Весь этот период Газпром продолжал продавать газ по ранее заключенным контрактам, по ценам существенно ниже биржевых. Шевчишин не исключает, что рост стоимости нефти и высокие цены на газ на мировом рынке могут стать предметом переговоров по пересмотру контрактов, важнейшей частью которых останется запуск построенного в обход Украины нового российского газопровода "Северный поток-2".

[ + – ] Запад внятно предупредил: в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток-2" точно не заработает Фото: gazpravda.com.ua

Аналитик ИК Adamant Capital Инна Звягинцева добавляет, что РФ использует газовый экспорт как серьезный рычаг политического влияния и, даже несмотря на рекордно высокие цены, уже ограничила экспорт газа в ЕС. Можно ожидать, что этот механизм воздействия Россия будет и далее активно использовать.

Против газопровода и олигархов: как повлияют на РФ новые санкции Запада

Вслед за сообщениями политиков и дипломатов о готовящемся вторжении в Украину российских войск появились заявления со стороны европейских и американских высокопоставленных лиц о новых санкциях для России и ее граждан. Санкции по-прежнему остаются одним из действенных механизмов, что ведет к регулярным потерям российской экономики, которые оцениваются некоторыми аналитиками в сумму порядка 50 млрд долларов в год. Впрочем, санкционные меры в итоге могут задеть и экономики других стран, так как Россия часто напоминает, что именно она поставляет нефть и газ в европейские страны, чем и не побрезгует манипулировать в случае составления в ЕС и США новых санкционных мер. И все же новые санкции к РФ и ее гражданам, скорее всего, неизбежны.

Важно

Договорной матч. Почему Западу выгоднее раскручивать "угрозу вторжения", чем наказать Путина

Инна Звягинцева напомнила о законопроекте конгрессмена-республиканца Джима Бэнкса "Об ответственности Путина", который предусматривает набор очень жестких санкций: отключение РФ от системы международных переводов SWIFT, запрет на операции с государственным долгом РФ, санкции по газопроводу "Северный поток-2", персональные санкции против Путина и кремлевских чиновников.

"Страны ЕС, похоже, не готовы к столь радикальным действиям, — продолжает Звягинцева. — К примеру, Германия призывает не включать в санкции "Северный поток-2" и выражает сомнения, что отключение от SWIFT будет эффективным, а крупные американские корпорации, имеющие бизнес в РФ — Chevron, General Electric — призывают Байдена вводить санкции осторожно, чтобы компании могли выполнить свои обязательства и не потерять активы в России".

Состояние российского лидера по разным фигурирующим в СМИ оценкам составляет $70-200 млрд, львиную часть которых он держит за пределами РФ. В целом же объем хранящихся на Западе "грязных" российских денег оценивается в $1 трлн.

"Однако наложение санкций на Путина возымеет символический эффект и станет юридическим закреплением утверждения "Путин убийца", несмотря на то, что он уже много лет шантажирует мир, переписывает историю, творит геноцид, оккупирует территории соседних государств, дискредитирует "зеленый курс" и вмешивается в американские выборы", — говорит Агия Загребельская. По мнению собеседницы Фокуса это, наконец, заставит все еще сомневающихся лидеров некоторых западных стран ограничить официальные контакты с Кремлем.

Очень широко обсуждается и возможное отключение России от международной системы денежных переводов Swift. В 2014 году, когда впервые заговорили о применении подобной меры, эксперты прогнозировали сокращение ВВП России на 5% в год. Однако с этого момента Россия начала работать над собственной платежной системой. Загребельская также напоминает, что в начале января 2022 года советник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия и Китай активизируют формирование независимой финансовой инфраструктуры по обслуживанию торговых операций между странами.

"Отключение Swift поначалу больнее ударит по россиянам, чем по Путину и его окружению, что позволит ему нарастить антизападную пропаганду. Поэтому такую санкцию следует применять одновременно с замораживанием активов Путина и его близкого окружения, предварительно идентифицировав их", — заключает Загребельская.

Впрочем, пока Запад еще размышляет над целесообразностью отключения РФ от системы денежных переводов. Не так давно агентство Bloomberg сообщило, что США пока не рассматривают всерьез идеи санкций в отношении России, затрагивающих доступ к SWIFT или экспорт нефти и газа, но США и Европейский союз работают над пакетом санкций, который бы включал ограничения возможностей Москвы конвертировать валюту. Кроме того, как заявил сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Питер Харрелл, США в случае вторжения России на Украину в пакете санкций сделали упор на мерах, которые приведут к снижению российского промышленного потенциала.

Обсуждается в виде санкций и приостановка торговли российским госдолгом на вторичном рынке. Загребельская напоминает, что запрет торговли на первичном рынке уже ввели при Байдене, что привело к сокращению доли иностранного капитала в суверенном долге России с 34% до 21,2%. При этом полный запрет практически перекроет российскому правительству доступ к мировым рынкам капитала.

По словам главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, российский газопровод "Северный поток-2" вообще построен для того, чтобы в случае нападения на Украину Москва могла беспрепятственно поставлять газ в Европу. Эксперты уверены, что сейчас со стороны ЕС важно дать понять России, что газопровод, инвестиции в который оцениваются на уровне 10 млрд. евро, может навсегда остаться без газа.

Важно

Карта "Северного потока-2": где Россия проложила газопровод и сколько потеряет из-за него Украина

В последние две недели иностранные политики уже сделали ряд заявлений о газопроводе и его возможной судьбе. Например, что проект "Газпрома", на который РФ возлагает надежды транзита газа в Европу, не будет запущен, в конце января заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Ле Дриан отметил, что блокировка газопровода "Северный поток-2" — это одна из мер, которая призвана показать Москве, что военная агрессия против Киева повлечет для нее серьезные риски.

СМИ также опубликовали слова лидера Христианско-демократического союза Германии Фридриха Мерца, который сказал, что в случае вторжения России в Украину газопровод "Северный поток-2" точно не заработает. Такое же заявление уже сделали замгоссекретаря США Виктория Нуланд, а также министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.