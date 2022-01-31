Договорной матч. Почему Западу выгоднее раскручивать "угрозу вторжения", чем наказать Путина

На фоне многочисленных сообщений Запада о возможном вторжении России в Украину у стран ЕС, США и Великобритании нет единства. Пока одни говорят о сокрушительных санкциях в случае полномасштабного вторжения, другие уже оказывают Украине военную и финансовую помощь. В первую очередь из-за собственных экономических интересов.

Энергетическая зависимость: газовая игла России

Настоящая проблема Европейского союза, особенно Германии, — влияние России на поставку в ЕС энергоносителей. Чем быстрее Европа отделится от русской энергетики, тем лучше. Об этом говорит Брукс Ньюмарк, бывший британский парламентарий и член Секретариата британского кабинета министров по вопросам гражданского общества.

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"Чтобы оказывать реальное экономическое давление на Россию, Германия должна использовать газопровод "Северный поток-2" как способ давления на Россию, а США должны исключить Россию из Глобальной системы скорых платежей [SWIFT]", — говорит политик Фокусу.

По его словам, Евросоюз разделен на Западную и Восточную Европу, поэтому французы хотят, чтобы у ЕС была другая стратегия, чем НАТО, а немцы обеспокоены энергетическим давлением России на них.

"Немцы, в свою очередь, диктуют своим меньшим балтийским странам-партнерам из ЕС, таким как Эстония, что они могут, а что не могут делать. Недавно они запретили другому суверенному государству Эстонии оказывать военную поддержку Украине", — объясняет британский политик.

У США давно нет внешнеполитических побед, и в этом смысле защитить Украину в условиях несуществующей угрозы – это именно то, что доктор прописал бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев

Энергозависимость от России – ключевая проблема Европы. Кризис, который затронул их во время нынешнего отопительного сезона, возник по многим причинам, но позволил Кремлю поднять важные политические вопросы: нерасширение НАТО за счет Украины и Грузии, снятие санкций, фактического пересмотра Ялтинских и Хельсинкских соглашений.

"ЕС зависит и в ближайшее время будет зависеть от газа. Мы, "Зеленые", всегда требовали, чтобы эта зависимость уменьшалась путем диверсификации стран-поставщиков и переходом на новые, прежде зеленые, источники энергии. Я критик "Северного потока-2", и наша партия всегда требовала его закрытия.Особенно это необходимо будет сделать, если Россия действительно пойдет на очередную военную агрессию против Украины, другие партии, особенно социал-демократы, сопротивлялись такой опции, но мы их убедили. "Северный поток-2" могут не ввести в эксплуатацию в случае войны", — рассказывает Фокусу Сергей Лагодинский, депутат Европарламента от немецкой партии "Зеленые".

[ + – ] Возможны санкции против РФ. "Северный поток-2" могут не ввести в эксплуатацию в случае российского вторжения

Бывшая глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, считает, что Евросоюз на уровне европейских институций не слишком заинтересован в "Северном потоке-2", это проект, который самые большие дивиденды принесет ФРГ.

"Германия – экономически самое мощное государство ЕС, но это не весь ЕС", – указывает она.

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Лагодинский говорит, что при разговорах об СП-2 следует учитывать экономический фактор, например, как окупить миллиарды, вложенные в газопровод, и как объяснить это налогоплательщикам.

"Вопрос о том, как отапливать дома европейцев, отнюдь не вопрос наживы. Здесь нужна комплексная переориентация энергетической системы. Она необходима, но это невозможно сделать сразу", — говорит Лагодинский.

Брукс Ньюмарк указывает, что размытая позиция западных партнеров позволяет России твердо остаивать свою точку зрения.

"Путин, видимо, смеется над беспорядочными смешанными сообщениями Запада. США возглавляет слабый президент, который не думает, прежде чем открыть рот. На прошлой неделе он сказал, что "вторжение без полного вторжения" приведет к тому, что НАТО решит, как реагировать. Неужели? Любое вторжение, каким бы "малым" оно ни было, является вторжением на суверенную территорию Украины. Ему [Трампу] нужно быть яснее и крепче [в своих высказываниях]", — говорит британский политик. Он также добавляет, что странам следует ориентироваться на Великобританию, которая остается надежной в своих месседжах и в поддержке Украины, оказывая дипломатическую и военную поддержку, в том числе оружием.

Подкуп и санкции. Как Россия манипулирует западными политиками

Россия любит покупать западных политиков. Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в разговоре с Фокусом комментирует: "Россия стала крупнейшим экспортером политической коррупции. Для западных политиков это внешние деньги, а не внутренние, поэтому они легко и охотно на это идут. Речь идет не только о прямом подкупе, им также помогают во время избирательных кампаний, помогают связями и так далее".

Елизавета Ясько говорит о попытках РФ подкупить европейских политиков. Именно поэтому, например, советует пристально наблюдать за президентскими выборами во Франции. Во время предыдущих Москва поддерживала Марин ле Пен.

Путин, вероятно, смеется над беспорядочными смешанными сообщениями Запада. США возглавляет слабый президент, не думающий прежде чем открыть рот британский политик Брукс Ньюмарк

Кроме прямого подкупа Россия прибегает к шантажу и даже убийствам. В этом контексте власти РФ, по утверждениям западных спецслужб, имеют отношение к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии химическим оружием "Новичок", убийству Александра Литвиненко, подозрительной смерти Бориса Березовского.

Что касается санкций, то Запад не спешит, ограничиваясь дипломатией и заявлениями о решительных действиях в случае вторжения.

"У Запада своя логика, ему нужно отвечать на вызовы. Если начнется полномасштабная война, то озвученные санкции могут ввести, — считает Владислав Иноземцев, российский экономист. — С другой стороны, я не верю, что Кремль решится на такую войну. Если же произойдет что-то меньшее, например, усиление конфликта на Донбассе или война в киберпространстве, то Запад убедит себя и других, что это не тот случай, на который необходимо отвечать жесткими санкциями".

[ + – ] Сила денег. Кроме прямого подкупа Россия прибегает к шантажу и даже убийствам.

По словам нардепа Ясько, санкции – это двустороннее оружие. Вопрос в том, кто больше их теряет, а это непросто подсчитать. Она считает, что молчание ЕС по поводу агрессивных действий России против Украины привлечет ее к новой агрессии уже против Евросоюза. Могут появиться новые ультиматумы по поводу введения безвизового режима, получения торговых преференций, допуска российских компаний к госзакупкам в ЕС. Такой шантаж в сочетании с информационной кампанией и политической коррупцией нередко достигает цели, как это было с Украиной при Януковиче, Ющенко и Кучме.

"Против санкций выступают государства, имеющие наибольшие объемы торговли с Россией или занимающие нейтрально дружественную позицию в отношении Москвы. Впрочем, действующие санкции, введенные в основном после сбыта самолета рейса МН17, сохраняются уже семь с половиной лет и ежегодно удлиняются без больших дискуссий", — отмечает Ясько.

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Путин выдвигает необоснованные требования, настаивая на выходе из стран-участниц бывшего Варшавского договора. А присутствие НАТО в Восточной Европе и странах Балтии – единственное, что мешает президенту России воссоздать СССР. Так считает Брукс Ньюмарк: "Теперь Британия независима от склеротической бюрократии ЕС, где решения часто принимаются самым слабым звеном системы. Это позволяет нам в одностороннем порядке попытаться предоставить Украине как можно больше поддержки. Однако мы также являемся частью НАТО, и было бы хорошо, чтобы остальное члены Североатлантического союза следовали примеру Великобритании, давая решительный ответ на агрессивное поведение России".

По его мнению, РФ не собирается отступать, потому что Соединенные Штаты или НАТО не предприняли никаких реальных шагов для этого: "Сейчас на границе с Украиной находится 127 тыс. российских военнослужащих, в том числе контингент солдат и два батальона ракет "земля — воздух "С-400 отправлены в страну клиента Путина — Беларусь, которая разместит путинские войска очень близко к Киеву".

[ + – ] Британская поддержка. По словам Брукса Ньюмарка (на фото), теперь Великобритания независима от бюрократии ЕС, где решения часто принимаются самым слабым звеном системы.

Елизавета Ясько отмечает, что Запад никогда не был объединен. Перечни членов НАТО и ЕС не тождественны, а в этих организациях сложная система принятия решений.

"Есть государства, которые опасаются России, есть стремящиеся с ней сотрудничать, те, кто прямо от РФ не зависит, поэтому может оппонировать, а есть те, которые хотят остаться в стороне. Так мы с ними и ведем переговоры: где-то апеллируем к ценностям, где-то — к фактам, где-то ищем другие точки пересечения. Список наших друзей хорошо известен еще с 2014 года — это Польша, страны Балтии, США, Канада, Великобритания, здесь ничего не изменилось", — отмечает народный депутат.

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Много критики в последнее время раздается в сторону Германии, которая блокирует поставки оружия Украине. По словам властей ФРГ, Германия не будет поставлять оружие сторонам горячих конфликтов.

"Считаю, что поставка определенных типов оборонных вооружений Украине необходима. Однако я понимаю коллег. Но не забывайте, что Германия помогает Украине, поставляя определенные виды оборонного и военно-медицинского оборудования, не говоря уже о политической и экономической поддержке. Все знали, что Германия неохотно поставляет вооружение в зоны конфликтов, это не новость. Мы не можем перевоспитать немцев за месяц. Это процесс осознания самих себя как международного, в частности военного, актера. Над этим нужно работать долгосрочно. Внести раздор между ЕС и Украиной — лучший подарок Кремлю", – отмечает Лагодинский.

Меркантильные выводы

Пономарев считает, что сейчас вокруг Украины идет договорной матч.

"С одной стороны есть США, у которых давно нет внешнеполитических побед, и в этом смысле защитить Украину в условиях несуществующей угрозы – именно то, что доктор прописал, – говорит он. – А для России главная цель – Беларусь. Для ее реализации используется, в частности, конфронтация с США, НАТО, поскольку Беларусь граничит с членами альянса — Польшей, Литвой и Латвией, и выдвигаемые требования РФ о нерасширении НАТО на восток, о запрете Украины вступать в него и выводе сил альянса из Польши и стран Балтии — это очередной стратегический перегиб Кремля, поскольку всем ясно, что НАТО не пойдет на эти условия".

"Когда дело доходит до внутренней политики, Путин сталкивается со спадом популярности и падением рубля. Пока незаконная аннексия Крыма была популярной, война с Украиной не была популярной", — говорит Брукс Ньюмарк.

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Подтверждает эти слова и Пономарев. По его словам, главная ошибка аналитиков – считать, что Путин – это диктатор, который делает все, что хочет. Но это не так.

"Он активно прислушивается к общественному мнению. Если население кардинально против каких-либо действий, он этого не будет делать. Западу нужна внешнеполитическая победа, они искусственно раскручивают фактор внешней угрозы, а потом якобы предотвращают его", — объясняет Пономарев.

Оба политика считают, что до окончания зимней Олимпиады в Пекине — 20 февраля — каких-то громких шагов не будет, ведь Путину в статусе союзника или нейтрального игрока нужен Китай, и он не захочет нарушить момент, когда президент Китая Си Цзиньпин проводит церемонию закрытия зимних Олимпийских игр.

Депутат Европарламента Лагодинский говорит, что если российское правительство действительно хочет переговоров, то их основа не может быть ультимативной.

"Мне кажется, что можно перезапустить процесс разоружения и контроля над вооружением. Возможны также перезапуск или создание новых консультационных механизмов, куда бы привлекли россиян", — говорит он.

Резюмируя, эксперты подчеркивают, что экономические интересы в этой игре мышцами преобладают над политическими. Поэтому Украине следует помнить, что в политике нет друзей, при этом усиливать свою военную мощь и не поддаваться на манипуляции ни России, ни Запада.