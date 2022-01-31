Что от нас нужно Путину. Почему Украине не стоит бояться СССР 2.0

Стало по какой то причине модным, в последние три дня, писать- РФ хочет восстановить СССР 2.0. И потому, мол, вот это вот все.

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Если коротко, это бред, СССР Путину триста лет не нужен. Не нужна Прибалтика, строить там заводы и придумывать какие то занятия местным жителям, не нужен Узбекистан, не нужна Киргизия, ничерта не нужно, в том числе и Украина.

В современном мире, это пассив, а не актив, даже иметь вокруг весь пояс бывших республик откровенно враждебных дешевле, чем их кормить.

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Ничего это обладание бывшими территориями уже не дает, ни экономически, как я уже сказал, ни в смысле безопасности, ни политически, никак.

Не верите, просто возьмите любой политический процесс, и добавьте к нему влияние Эстонии. Или Молдавии.

Можете добавить, а можете отнять, а можете в сумме Эстонии, Латвии, Литвы и Молдавии вместе с Таджикистаном и Арменией, и что? И ничего, никак процесс этого не заметит.

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Можно туда же вписать Украину, и тоже никак результат не изменится, н и к а к .

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Триста лет России не нужен ни новый, ни старый Советский Союз, хватит уже эту ерунду жевать, повторять бессмысленную мантру, словно старая дева, всю жизнь думающая, что ее каждый мечтает склонить к разврату.

Нет, хотят заблокировать НАТО и принудить Киев к выполнению "Минска".

И все.

А фантазии эти, они наверно призваны подогревать чувство собственной важности, значимости, ценности. Но нет в них никакой связи с реальностью.

А она сурова, мы остаемся наедине с самими собой при любых раскладах.

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