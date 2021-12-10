Выбор Украины: путь Финляндии или война с Россией

Можно ли избежать войны?

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Шансов немного, но они есть. И все они связаны так или иначе с отказом Украины от попыток вступления в НАТО .

Собственно, об этом на днях намекнул Председатель Мюнхенской Конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, который предложил Украине ориентироваться на финскую модель, т.е. быть в ЕС, но не в НАТО.

Переговоры Путина и Байдена ничего не дадут, как ничего на дала их женевская встреча в том же составе, по той простой причине, что цели сторон прямо противоположны и никакой компромисс невозможен.

Путин настаивает на письменных гарантиях того, что Украина не будет принята в НАТО, а ему отвечают, что не надо волноваться, ведь НАТО это оборонительный союз. Никто Путину никаких гарантий не даст. Но это развязывает Путину руки и в таких условиях война все равно неизбежно начнется.

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Меня всегда удивляла наивность украинского руководства, которое всерьез верит, что Россию можно остановить с помощью санкций. История неоднократно уже доказала, что с помощью санкций невозможно изменить политику страны, на которую налагаются санкции. Россия всю жизнь жила под санкциями Запада, для нее это норма, другой жизни она в принципе не знает. Да и не может Запад применить по отношению к России таких санкций, которые бы поколебали политический режим в России.

Отключение от SWIFT? Россия уже давно к этому подготовилась. Платежи замедлятся, но не остановятся. Да и не верю я, что из- за захвата Россией ряда областей Украины, Запад пойдет на такую меру.

Арест активов российских олигархов? Болезненно, но только усилит политический режим Путина. В ответ Россия арестует активы западных компаний, которых тоже немало.

Отказ от российского газа? Европа к этому точно не готова.

В общем, нет таких санкций, которые бы заставили Россию смириться с вступлением Украины в НАТО.

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Стратегическая неопределенность. Возможен ли сегодня внеблоковый статус Украины

Именно по этой причине Путин несколько раз довольно уверенно заявил про "красные линии": любая попытка втянуть Украину в НАТО или каким-то иным военным способом освоить ее территорию со стороны США будет означать немедленную войну. В России все к этому уже готово.

Может ли Украина вступить в НАТО?

Я уже несколько раз писал, что может. Но только после масштабной войны с Россией и вероятной потери значительной части территории и … через очень много лет.

Когда парламент предыдущего созыва записал в Конституцию цель вступления в НАТО, то поставил страну на грань войны.

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Избежать ее можно, только отказавшись от этой цели и потребовав от мирового сообщества гарантий безопасности. Но, однажды выбрав внеблоковый статус, в дальнейшем надо не дергаться, а вести себя ответственно, как подобает внеблоковой стране. Пример такого ответственного поведения — та же Финляндия.

Кто хочет избежать войны, должен сам предпринимать усилия, чтобы ее избежать.

Ну, а если очень хочется вечно пребывать в полюбившемся образе жертвы, то никто нам препятствовать в этом желании не будет.

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