Почему пропаганда не спасает. Если политик — неудачник, ему не скрыться за тоннами красивых слов

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Заметки о пропаганде и пропагандистах

В любой стране власть и оппозиция имеют огромное множество своих штатных пропагандистов. Сразу заметим, что все они, как правило, содержатся прямо или косвенно на налоги граждан.

Многие люди думают, что задача пропагандистов заключается в том, чтобы убедить людей переходить на сторону тех, кто заказал пропаганду — и наоборот, отказаться от поддержки политических оппонентов. Многие искренне верят, что с помощью высоко профессиональной пропаганды и всякого там нейролингвистического программирования а ля Арестович можно серьезно повлиять на убеждения людей и полностью перепрограммировать их отношение к тем или иным политикам или событиям.

Пропагандисты могут активизировать, всколыхнуть, вызвать к жизни, пробудить, если угодно, те спящие предрассудки и стереотипы, которые уже ранее сложились у людей, и направить их энергию в нужном направлении Фото: Getty Images

Примечательно, что так думает любая власть и любая оппозиция и по этой причине инвестирует огромные деньги в пропаганду и пропагандистов. Любая власть думает что с помощью массированной пропаганды можно повысить лояльность граждан к себе, а оппозиция — наоборот, понизить эту лояльность.

Однако все это большое заблуждение. Пропаганда не может создать у людей новые представления и новые убеждения, потому последние формируются на очень широкой основе, на основе всего жизненного опыта человека и формируются годами, если не десятилетиями. К примеру, если на головы поляков обрушить мегатонны пропаганды о том, что Россия — их друг, это не улучшит отношение поляков к россиянам ни на одну миллионную процента. Обратный пример тоже имеет место.

А что же тогда может пропаганда и пропагандисты?

Пропагандисты могут активизировать, всколыхнуть, вызвать к жизни, пробудить, если угодно, те спящие предрассудки и стереотипы, которые уже ранее сложились у людей, и направить их энергию в нужном направлении.

Но изменить эти предрассудки и стереотипы пропагандисты не в состоянии. Например, когда у 70 процентов общества к середине третьего года правления Порошенко сложился твердый стереотип, что президент — коррупционер, то массированная пропаганда, которую включил Петр Алексеевич, не спасла его от позорного поражения, его "армавира" не дала ему ни одной доли дополнительных процентов.

Все политики катастрофически переоценивают значение пропаганды, возлагают на нее неоправданные надежды. Они не понимают, что на их рейтинг оказывают влияние только их личные поступки, личное поведение, их действия или бездействие. Точнее, они понимают, но каждый думает, что он лично такой умный и сможет обвести общество вокруг пальца — пройти, что называется, между капельками дождя.

Итак, прибегая к методу аналогии, можно сказать, что пропаганда играет в обществе ту же роль, которую в организме человека играют ферменты, которые, как известно, в тысячу или миллионы раз ускоряют биохимические реакции. Так и пропаганда. Она ускоряет реакцию людей на то или иное политическое событие.

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