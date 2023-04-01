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Мнения Выселение УПЦ МП из Лавры

Не успел Кравчук, не смог Ющенко, не доделал Порошенко. Почему никак не решатся религиозные проблемы Украины

"В лавре происходит то, что должно было завершиться еще 30 лет назад. Параллельно с созданием украинской армии, банковской системы и других институций, без которых не может существовать полноценное государство". Мысль.

Александр Кочетков
Александр Кочетков
Политический аналитик, бывший инженер-конструктор КБ “Южное”
eye 39
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Фото: Getty Images | Если УПЦ МП выдавить из лавры, она лишится духовных корней. И начнется ее естественный упадок
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В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре происходит то, что должно было завершиться еще 30 лет назад, сразу после обретения независимости. Параллельно с созданием украинской армии, украинской банковской системы и других институтов, без которых не может существовать полноценное государство.

Этот процесс не то, чтобы начал, но поддержал президент Кравчук, и появилась непризнанная УПЦ КП. Но на следующий необходимый шаг – решительное прекращение деятельности Московского патриархата в Украине – Кравчук не решился. Опухоль осталась.

Президента Кучму как директора больше интересовали процессы материальные, чем мистические. Потому российское телевидение с первой кнопки в Украине убрали, а вот церковь оставили.

Президент Ющенко собирался завершить то, что начал Кравчук. Собирался-собирался, собирался-собирался… А тут и президентский срок завершился – "Моя нация меня не поняла", все такое. Кстати, именно при Ющенко УПЦ МП чувствовала себя свободно и сытно, храмы строила, паству увеличивала.

Президент Янукович был откровенно ориентирован на Московский патриархат, но считал, что не царь для церкви, а церковь для царя. То есть, в Украине священнослужители должны обслуживать интересы Януковича, а не патриарха Кирилла. Соответственно, с объединением украинских церквей под Москвой не торопился. Хотя именно этим все и закончилось, если бы не Майдан.

Президент Порошенко сделал тот же решительный шаг по созданию Украинской православной церкви, без которой действительно украинского государства быть не может. Но он слишком беспокоился о собственном пиаре и пытался подгадать с томосом под выборы. Выборы проиграл, поэтому тему веры с собственного предвыборного плаката не завершил.

И вот сейчас, при президентстве Зеленского и при агрессии России, УПЦ МП — фактический филиал российской имперской церкви в Украине, наконец начинает исчезать. Испаряться, как роса на солнце – все согласно нашему гимну. Ибо на это есть запрос подавляющей части нашего общества.

Киево-Печерская лавра – одна из важнейших православных святынь. Даже большевики не рискнули ее разрушить. Если УПЦ МП выдавить из лавры, она лишится духовных корней. И начнется ее естественный упадок.

ПЦУ продолжит присматривать за пещерами, в этом смысле ничего не изменится. Часть церковников из УПЦ перейдет в ПЦУ, и это уже происходит. Часть (к сожалению, маленькая) разъедется по монастырям в глухих карпатских лесах, где будут молиться об искуплении грехов и спасении собственной души. Именно в этом, а не в обслуживании состоятельной паствы в столичных церквях, состоит подлинное служение Богу. На "Мерсе" в Царство Небесное не уедешь.

Живое — к живым, мертвое — к мертвым. И упрекать священников из УПЦ некому. Ибо они очень часто повторяли одну из православных догм: "Любая власть — от Бога. И все испытания в нашей жизни — тоже от Бога".

Церковь не тождественна вере. Вера – это о душе. Церковь — о политике и деньгах. Не будем забывать этого. А верная паства московской церкви потихоньку успокоится. Они как-то пережили, что недоимперия не взяла Киев за три дня.

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"Последний молебен УПЦ": что происходило в Киево-Печерской лавре в день "выселения" (репортаж)
"Последний молебен УПЦ": что происходило в Киево-Печерской лавре в день "выселения" (репортаж)