Не успел Кравчук, не смог Ющенко, не доделал Порошенко. Почему никак не решатся религиозные проблемы Украины

Related video

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре происходит то, что должно было завершиться еще 30 лет назад, сразу после обретения независимости. Параллельно с созданием украинской армии, украинской банковской системы и других институтов, без которых не может существовать полноценное государство.

Этот процесс не то, чтобы начал, но поддержал президент Кравчук, и появилась непризнанная УПЦ КП. Но на следующий необходимый шаг – решительное прекращение деятельности Московского патриархата в Украине – Кравчук не решился. Опухоль осталась.

Президента Кучму как директора больше интересовали процессы материальные, чем мистические. Потому российское телевидение с первой кнопки в Украине убрали, а вот церковь оставили.

Президент Ющенко собирался завершить то, что начал Кравчук. Собирался-собирался, собирался-собирался… А тут и президентский срок завершился – "Моя нация меня не поняла", все такое. Кстати, именно при Ющенко УПЦ МП чувствовала себя свободно и сытно, храмы строила, паству увеличивала.

Президент Янукович был откровенно ориентирован на Московский патриархат, но считал, что не царь для церкви, а церковь для царя. То есть, в Украине священнослужители должны обслуживать интересы Януковича, а не патриарха Кирилла. Соответственно, с объединением украинских церквей под Москвой не торопился. Хотя именно этим все и закончилось, если бы не Майдан.

Президент Порошенко сделал тот же решительный шаг по созданию Украинской православной церкви, без которой действительно украинского государства быть не может. Но он слишком беспокоился о собственном пиаре и пытался подгадать с томосом под выборы. Выборы проиграл, поэтому тему веры с собственного предвыборного плаката не завершил.

И вот сейчас, при президентстве Зеленского и при агрессии России, УПЦ МП — фактический филиал российской имперской церкви в Украине, наконец начинает исчезать. Испаряться, как роса на солнце – все согласно нашему гимну. Ибо на это есть запрос подавляющей части нашего общества.

Киево-Печерская лавра – одна из важнейших православных святынь. Даже большевики не рискнули ее разрушить. Если УПЦ МП выдавить из лавры, она лишится духовных корней. И начнется ее естественный упадок.

ПЦУ продолжит присматривать за пещерами, в этом смысле ничего не изменится. Часть церковников из УПЦ перейдет в ПЦУ, и это уже происходит. Часть (к сожалению, маленькая) разъедется по монастырям в глухих карпатских лесах, где будут молиться об искуплении грехов и спасении собственной души. Именно в этом, а не в обслуживании состоятельной паствы в столичных церквях, состоит подлинное служение Богу. На "Мерсе" в Царство Небесное не уедешь.

Живое — к живым, мертвое — к мертвым. И упрекать священников из УПЦ некому. Ибо они очень часто повторяли одну из православных догм: "Любая власть — от Бога. И все испытания в нашей жизни — тоже от Бога".

Церковь не тождественна вере. Вера – это о душе. Церковь — о политике и деньгах. Не будем забывать этого. А верная паства московской церкви потихоньку успокоится. Они как-то пережили, что недоимперия не взяла Киев за три дня.

Источник.

Важно