Миф о ракете Буревестник: существует ли в реальности новое российское чудо-оружие

ЯДЕРНЫЙ "БУРЕВЕСТНИК" СПОСОБЕН ВЫХОДИТЬ В ДРУГИЕ ИЗМЕРЕНИЯ!

Уже несколько раз вынужден был комментировать Бункерного относительно "удачных испытаний ракеты "Буревестник" с ядерным двигателем и неограниченной дальностью полета". И еще придется. Раз есть такое "буревестное" любопытство, то прокомментирую и у себя на ФБ.

Должен признать, что здесь Путин таки прав: эта ракета действительно не имеет аналогов в мире и даже за его пределами. Потому что ни ее старт, ни ее полет не способно зафиксировать ни одно устройство планеты Земля. Хотя на старте она якобы имеет длину 12 м, в полете 9 м, диаметр более 1 м. Для сравнения: "Калибр" значительно меньше, но радары его прекрасно видят. И радиоактивного следа того крылатого Чернобыля тоже ни один спутник-шпион не зафиксировал.

Потому что если бы засекли, то шума было бы больше, чем от появления уэлсовских марсиан. Потому что они человечнее путиноидов.

Макабричный "Буревестник" является настоящим символом российской военно-экономической мощи и происходит напрямую от "победоносного, как деды" суслика, которого никто не видит, а он есть. Ракета-привод, ракета-симулякр, ракета-катастрофа, которую можно выдумать, вымечтать, только сидя на волшебном чемодане.

Видимо, сразу по команде "Пуск" невероятный "Буревестник" перемещается куда-то в другое пространство и там носится годами в отрицательном времени вне человеческих возможностей сознания. А потом Путин как встанет во весь свой богатырский рост, да еще и кокошника сверху добавит, как гаркнет безотказную команду "По сучьему велению, по моему желанию!", тут "Буревестник" и появится. И весь мир сразу на колени упадет, ну, конечно, кроме Лукашенко. Потому что тот еще заранее по-пластунски отползать начнет...

Понятно, что чекист-людоед врет, как дышит. Но раньше он хотя бы врал по реальному поводу. Например, болтал о полностью уничтоженном "Орешником" "Южмаше" в Днепре. Так там запуск ракеты реально был, и до города она долетела, хотя никуда ее головные части не попали. А сейчас Путин врет уже о том, чего не происходило вообще. А другой военный преступник Герасимов вынужден подыгрывать кремлевскому фюреру в отвратительном скетче "Запугаем л*хов ядеркой!".

Если приходится прибегать к самодеятельному театру престарелых маразматиков, то дела у Кремля совсем не такие победные, как оттуда втирают Д.Трампу. Да и тот уже начинает верить через раз.

