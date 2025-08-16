Российская Федерация готовится к испытаниям 9M730 "Буревестник", которые состоятся на арктическом полигоне "Панково" на Новой Земле. В течение последних лет россияне 13 раз запускали эту ракету, которая имеет ядерный двигатель, и только дважды с частичным успехом. Между тем Соединенные Штаты Америки 60 лет назад отказались от идеи аналогичного оружия. Почему США отстают от России в данном направлении и есть ли аргументы, которые остановят Кремль?

За десятилетия, прошедшие с момента отмены американского проекта "Плутон", россияне успели взять на вооружение его основную идею. В отличие от американцев, их не слишком волнуют сопутствующие этические дилеммы.

Фокус перевел статью военного аналитика Брэндона Вайхерта для National Interest. Статья посвящена проекту "Плутон", от которого отказались из-за ряда угроз планете.

В разгар Холодной войны Соединенные Штаты разработали самые смелые и ужасные концепции нового оружия. Среди них был проект "Плутон" — программа разработки крылатой ракеты с ядерным двигателем, способной преодолевать неограниченные расстояния и наносить сокрушительные удары. Эта гигантская ракета с ядерным прямоточным двигателем, известная как низковысотная сверхзвуковая управляемая ракета (SLAM), стала вершиной достижений США в области разработки ядерного оружия и одновременно печальным примером того, как далеко зашла холодная война.

Америка так и не реализовала этот проект. Примечательно, что спустя десятилетия, когда холодная война закончилась победой Соединенных Штатов, именно россияне создали свою собственную крылатую ракету с ядерным двигателем — так называемый "Буревестник", угрожающий Украине и Европе.

Как же так получилось? И почему Соединенные Штаты отказались от этого мегапроекта?

Что нужно знать о проекте "Плутон"

Проект "Плутон" был официально запущен 1 января 1957 года как совместное предприятие ВВС США (USAF) и Комиссии по атомной энергии (AEC). Проект, задачей которого было изучение применения ядерных реакторов в прямоточных воздушно-реактивных двигателях, возглавила Радиационная лаборатория имени Лоуренса (ныне Ливерморская национальная лаборатория имени Лоуренса) под руководством Теодора Чарльза Меркла.

Эта концепция была основана на более ранних идеях Национального консультативного комитета по аэронавтике 1954-55 годов, появившихся в период широких исследований ВВС в области ядерных двигателей для самолетов и ракет.

Цель была понятна: создать крылатую ракету, которая могла бы уклоняться от средств противовоздушной обороны, быстро лететь на небольшой высоте и приводиться в движение ядерным реактором, обеспечивающим неограниченную продолжительность полета. Ракета SLAM также могла нести несколько ядерных боеголовок, по сути заменяя собой межконтинентальные баллистические ракеты (МБР). Разработка вскоре переместилась на испытательный полигон Джекесс-Флетс в Неваде, где были построены дистанционно управляемые железные дороги для транспортировки комплектующих. К 1963 году на проект потратили 260 миллионов долларов (или около 2 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу).

В основе проекта "Плутон" лежал ядерный прямоточный двигатель, конструкция которого предусматривала нагрев воздуха с помощью реактора деления вместо химического топлива. Воздух поступал со сверхзвуковой скоростью, проходил через незащищенную активную зону реактора, расширялся под воздействием высокой температуры (до 1370 градусов Цельсия) и выбрасывался, создавая тягу. В реакторе, получившем кодовое название Tory, использовались керамические топливные элементы от Coors Porcelain Company и высокообогащенный оксид урана и оксид бериллия для замедления. Его начальная версия вырабатывала 46 мегаватт энергии, а более поздняя версия Tory II-C достигала 513 МВт, имитируя тягу около 15,8 тыс кг/с.

Ракета SLAM взлетала с земли с помощью ракетных ускорителей, а затем подключала реактор для достижения скорости более 3 Маха на высоте всего 150 метров. Наведение осуществлялось с помощью системы инерциальной навигации и радара слежения за местностью, что обеспечивало точность в пределах нескольких десятков метров на теоретической дальности полета до 182 тыс. км, позволяя ракете многократно облететь вокруг земного шара. Ракета могла бы даже находиться в воздухе в течение нескольких месяцев, сбросив до 16 водородных бомб, прежде чем самоуничтожиться с помощью собственной термоядерной боеголовки. По сути, ВВС США построили российскую ракету "Буревестник" — за 70 лет до того, как это сделали россияне.

Ракеты с ядерной энергетической установкой буквально радиоактивны

Проект "Плутон" имел один серьезный недостаток: радиоактивные выбросы. В то время как атомные подводные лодки и авианосцы оснащались реакторами, предотвращающими выброс радиации, ракета не имела таких защитных механизмов. Во время полета ее незащищенный реактор оставлял след смертельно опасной радиации по всему пути.

Конечно, можно утверждать, что в случае ядерной войны облучение населения радиацией неизбежно в любом случае. Но даже без боеголовки SLAM, несомненно, была "оружием массового уничтожения", неконтролируемо извергая смертельно токсичные облака над союзными и нейтральными странами на своем пути к СССР. Фактически летные испытания так и не были проведены из-за опасений относительно загрязнения. Безопасного маршрута не существовало, а утилизация отработанных реакторов в океане была признана неприемлемой в условиях растущего экологического сознания.

Таким образом, несмотря на технические успехи, проект "Плутон" закрылся 1 июля 1964 года. Развитие межконтинентальных баллистических ракет, таких как "Минитмен", дало более быстрые и дешевые альтернативы без уязвимостей низковысотного полета (и очевидных побочных эффектов). Сокращение бюджета привело к урезанию финансирования с 8 миллионов долларов, что отражало изменение приоритетов. Геополитические риски, включая страх спровоцировать СССР, а также этические соображения по поводу неизбирательного уничтожения окончательно определили судьбу проекта.

"Буревестник" против "Плутона"

За десятилетия, прошедшие с момента отмены проекта "Плутон", россияне позаимствовали его идею. Кремль несколько раз испытывал ракету "Буревестник" в отдаленных регионах страны, несмотря на то, что проблема радиоактивных выбросов так и не решилась. Ракета получила прозвище "Летающий Чернобыль" и уже привела к нескольким инцидентам с радиацией, в результате одного из которых погибло несколько гражданских россиян.

Однако, в отличие от американцев, россияне не слишком беспокоятся об этических дилеммах или геополитических рисках, которые несет эта ракета. Москву, похоже, даже вдохновляют этические и геополитические проблемы, связанные с "Буревестником".

На фоне развития БПЛА и гиперзвуковых технологий ракета SLAM с ядерной энергетической установкой выглядит несколько нелепо. Несмотря на это, россияне не собираются отказываться от нее так же легко, как это сделали американцы.

