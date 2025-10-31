Решающий двенадцатый раунд: Украине придется воевать как минимум до апреля

НАЧАЛСЯ ДВЕНАДЦАТЫЙ РАУНД ВОЙНЫ

Те, кто занимался или интересовался боксом, знают, почему у профессионалов двенадцатый раунд называется чемпионским. Потому что ресурсы организма практически исчерпались, но надо продолжать драться, наносить сопернику удары и — главное — не пропустить его нокаутирующий удар.

С войной России против Украины очень похоже: и завершение вроде бы близко, и сил почти нет. Но надо выстоять.

Неистовый миротворец Д. Трамп два часа пообщался со все более авторитарным (после 4 пленума 20 созыва ЦК КПК) Си Цзиньпином. Предсказуемо договорились продолжить договариваться. Потому что это была учредительная встреча, на который согласовывают темы, по которым возможность найти общий язык существует, а какие надо откладывать и не тратить времени, потому что разногласия являются непреодолимыми.

Відео дня

Безусловный позитив в том, что Украина осталась в списке тем для обсуждения. Хотя решения пока нет и найти его будет крайне трудно.

Товарища Си с бункерным фюрерком ничего критического не связывает, он спокойно может отказаться от поддержки России. Тем более, что в таком случае недоимперия проиграет войну и начнет разваливаться. И тогда Китай мирным путем получит контроль над огромными территориями российского Дальнего Востока с его ископаемыми богатствами.

Но, во-первых, глава Китая хочет быть полноценным, официально признанным миротворцем, что существенно добавит Китаю международного влияния. То есть США должны публично признать, что без Китая прекратить российско-украинскую войну они не способны. Однако лаврами Трамп делиться не умеет и желает еще меньше, чем деньгами.

Во-вторых, Си Цзиньпин хочет обменять Украину на Тайвань. А насчет этого Трамп категорически не согласен, потому что в таком случае Китай существенно усилится экономически и технологически. Потому что сегодня Тайвань — это высокоразвитая страна, и награждать конкурента таким подарком США не желают.

Важно

Путин послал сигнал: зачем РФ атаковала Украину во время встречи Трампа и Си Цзиньпина

Между тем в недоимперии действительно создали оружие, которое не имеет аналогов в мире и даже во Вселенной. Его лично изобрел Путин. Это — тотальное ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ оружие.

Оно не имеет материального воплощения. Потому что обязательно противоречит фундаментальной науке и элементарной логике. Средство использования — рассказ по ТВ с выражением лица, будто не успел добежать до заветного чемодана. Лучший вариант — любительский театр двух престарелых маразматиков Герасимова и Путина, когда один несет чушь по сценарию проспиртованного Медведева, а второй кивает, как китайский болванчик.

Разрушительная сила филологического оружия заключается в максимальном использовании страшных слов, от которых мозги рядовых европейцев и американцев должны разлететься вдребезги. Например, пугающего слова "ядерный". Поэтому мифический "Буревестник" — это ракета с ЯДЕРНОЙ боеголовкой и ЯДЕРНЫМ двигателем. Так же мифический "Посейдон" — ЯДЕРНАЯ торпеда с ЯДЕРНОЙ боевой частью, которая порождает РАДИОАКТИВНОЕ цунами. И так далее.

Если серьезно, то чекист Путин врет чаще, чем дышит. Но раньше он врал о чем-то, что действительно существует, хотя и со значительно худшими характеристиками, как вот "Орешник". А когда он прибегает к внушению о "суслике, которого никто не видит, а он там есть", то это свидетельствует, что ситуация у Кремля совсем не такая безоблачная, как пытаются создать впечатление.

Поэтому и реакция на путинские пугалки в мире уже не такая пугливая, как в начале войны.

При этом ситуация на фронте действительно крайне сложная, на некоторых участках близка к критической. И воздушный террор против нашей энергетической инфраструктуры постоянно наращивается и становится все более ощутимым. А гонг об окончании двенадцатого чемпионского раунда прозвучит вряд ли раньше весны следующего года.

Однако выстояли в 2022 году, выстоим и сейчас. Вопреки всем внешним и внутренним проблемам. Потому что Украина — это мечта о свободе, а мечты непреодолимы.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно