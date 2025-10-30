Переговоры Трамп–Си: кажется, Украину отложили до весны 2026 года

Трамп заявил, что поднял вопрос Украины, но китайское государственное агентство "Синьхуа" ни словом об этом не обмолвилось.

Главный итог полуторачасовых переговоров — стороны начали диалог с годового моратория на торговые конфликты. В течение года Трамп обещает не вводить пошлины, а Китай снял ограничения на редкоземы. Это означает, что на старте стороны согласились на начало конструктивного диалога. Просто чтобы мы лучше понимали настрой сторон, приведу два заголовка из русской версии "Синьхуа": "Си Цзиньпин призвал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений" и "Развитие Китая идет рука об руку с видением Д. Трампа "Сделаем Америку снова великой" — Си Цзиньпин". Годовой мораторий — это, во-первых, долгие переговоры, которые Трамп хочет завершить до выборов 4.11.2026, а Си понимает, что у Трампа есть временной лимит. Следовательно, все главные решения, похоже, начнут выкристаллизовываться не раньше мая–июня 2026 года. Официальный Пекин не упомянул Украину вообще. Это было абсолютно прогнозируемо. Я повторю то, что говорю много месяцев подряд: мы должны сформулировать свое видение будущих отношений с Китаем, чтобы ускорить процесс давления КНР на Москву. Начинается очень сложный процесс переговоров, где мы (Украина) не является приоритетным вопросом для одной из сторон. Мы являемся всего лишь частью этого переговорного процесса в контексте безопасности в Европе.

После февральской проблемы в Овальном кабинете мы смогли стать частью выборов в США и вошли в обязательный приоритет выборов в США. Сейчас наша задача — стать (в позитивном смысле) частью приоритета для Пекина. И это невозможно сделать без изменения нашей политики на китайском направлении.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

