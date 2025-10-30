Переговоры Трамп–Си: кажется, Украину отложили до весны 2026 года
Украинский вопрос на только что прошедшей встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина если и звучал, то лишь как второстепенный, делает вывод журналист Вадим Денисенко. Окончательные решения в паре США — Китай будут, скорее всего, к маю 2026 года — и Украине нужно постараться до этого времени стать важной для Пекина.
Трамп заявил, что поднял вопрос Украины, но китайское государственное агентство "Синьхуа" ни словом об этом не обмолвилось.
- Главный итог полуторачасовых переговоров — стороны начали диалог с годового моратория на торговые конфликты. В течение года Трамп обещает не вводить пошлины, а Китай снял ограничения на редкоземы. Это означает, что на старте стороны согласились на начало конструктивного диалога.
- Просто чтобы мы лучше понимали настрой сторон, приведу два заголовка из русской версии "Синьхуа": "Си Цзиньпин призвал к уверенному продвижению вперед гигантского корабля китайско-американских отношений" и "Развитие Китая идет рука об руку с видением Д. Трампа "Сделаем Америку снова великой" — Си Цзиньпин".
- Годовой мораторий — это, во-первых, долгие переговоры, которые Трамп хочет завершить до выборов 4.11.2026, а Си понимает, что у Трампа есть временной лимит. Следовательно, все главные решения, похоже, начнут выкристаллизовываться не раньше мая–июня 2026 года.
- Официальный Пекин не упомянул Украину вообще. Это было абсолютно прогнозируемо. Я повторю то, что говорю много месяцев подряд: мы должны сформулировать свое видение будущих отношений с Китаем, чтобы ускорить процесс давления КНР на Москву.
- Начинается очень сложный процесс переговоров, где мы (Украина) не является приоритетным вопросом для одной из сторон. Мы являемся всего лишь частью этого переговорного процесса в контексте безопасности в Европе.
После февральской проблемы в Овальном кабинете мы смогли стать частью выборов в США и вошли в обязательный приоритет выборов в США. Сейчас наша задача — стать (в позитивном смысле) частью приоритета для Пекина. И это невозможно сделать без изменения нашей политики на китайском направлении.
