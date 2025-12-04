Денег нет, за кого держаться: как Украине выжить и не превратиться в Зимбабве

Переговоры в Москве. Почему пора начать говорить о финансировании Украины до 2030 года.

Переговоры закончились ничем. Точнее, стороны, исходя из слов Ушакова, обсудили финансовые и, можно предположить, санкционные вопросы будущей сделки.

Здесь нечего много писать — это было прогнозируемо, поскольку американцы на переговорах в Майами не педалировали территориальный вопрос, который является базовым и для Трампа, и для Путина.

Похоже, американцы, действительно, несколько изменили стратегию: сначала они обсудят с россиянами все важное для них, а потом нас будут дожимать территориальным вопросом.

Отдельно еще раз надо обратить внимание на Китай. Накануне встречи Кушнера-Уиткоффа с Путиным, в Москву приехал Ван И и что-то передал Шойгу. Что он передал, можно только догадываться. Но это точно было "зондирование российской позиции" на предмет того, насколько россияне в своих торгах с США готов далеко зайти в вопросах сотрудничества по Северному пути и ископаемым Арктики (углеводороды и редкозема). Также не следует забывать о визите Макрона в Китай, где обязательно будут говорить о гарантиях безопасности для Европы и об Украине в этом контексте.

Что должно нас беспокоить уже сейчас? Базовый вопрос — деньги. И не только на 2026 год, а, в целом, на следующие 5 лет, как минимум. Если мы идем по сценарию ускорения окончания войны (если США и РФ договорятся), единственными гарантиями нашей безопасности могут быть гарантии нашего финансирования и продажи оружия. А об этом вообще никто, похоже, не говорит. Ни 28 пунктов Виткоффа, ни уменьшенный вариант, наработанный в Швейцарии, вообще не об этом. А без внешних денег — мы Зимбабве.

