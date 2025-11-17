Откуда ЕС будет брать деньги для Украины в следующие два года: названы три варианта

Европейская комиссия предлагает государствам-членам Евросоюза три варианта того, как можно оказывать финансовую поддержку Украине. Планы касаются финансирования помощи на 2026-2027 годы.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разослала странам ЕС письма, где предлагается три варианта — двусторонние гранты, заем из бюджета ЕС по заимствованиям на внешних рынках и заем с использованием замороженных активов России. Об этом сообщает"Европейская правда".

"Мы определили три основных варианта: поддержку, которая должна финансироваться государствами-членами через гранты, заем с ограниченным регрессом, финансируемый Евросоюзом путем заимствования на финансовых рынках, или заем с ограниченным регрессом, связанный с денежными остатками иммобилизованных активов (России — "ЕП"), — говорится в письме.

По словам фон дер Ляйен, необходимо достичь четкого обязательства "как можно скорее", чтобы финансирование Украины было согласовано уже на следующем заседании Европейского Совета. Заседание запланировано на 18-19 декабря.

Президент Европейской комиссии отметила, что такое решение позволит в дальнейшем давить на Россию, лишить ее надежды на победу, а также сможет стать основой для прекращения боевых действий и заложить основы для проведения мирных переговоров.

Ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейская комиссия при подготовке к финансированию Украины в 2026-2027 годах ожидает, что российско-украинская война должна завершиться в 2026-м году.

Издание The Economist подсчитало, что уже к концу года военные расходы Украины составят около 360 млрд долларов. При этом два из трех источников финансирования для Украины пока исчерпываются.