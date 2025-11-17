Звідки ЄС братиме гроші для України в наступні два роки: названо три варіанти

Європейська комісія пропонує державам-членкиням Євросоюзу три варіанти того, як можна надавати фінансову підтримку Україні. Плани стосуються фінансування допомоги на 2026-2027 роки.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розіслала країнам ЄС листи, де пропонується три варіанти — двосторонні гранти, позика з бюджету ЄС із запозичень на зовнішніх ринках та позика з використанням заморожених активів Росії. Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми визначили три основні варіанти: підтримку, що має фінансуватися державами-членами через гранти, позику з обмеженим регресом, що фінансується Євросоюзом шляхом запозичення на фінансових ринках, або позику з обмеженим регресом, пов’язану з грошовими залишками іммобілізованих активів (Росії – "ЄП"), – йдеться у листі.

За словами фон дер Ляєн, необхідно досягти чіткого зобов'язання "якомога швидше", щоб фінансування України було погоджене вже на наступному засіданні Європейської Ради. Засідання заплановане на 18-19 грудня.

Президентка Європейської комісії наголосила, що таке рішення дасть змогу надалі тиснути на Росію, позбавити її надії на перемогу, а також зможе стати основою для припинення бойових дій і закласти основи для проведення мирних перемовин.

Раніше президентка Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн заявила, що Європейська комісія під час підготовки до фінансування України у 2026-2027 роках виходить очікує, що російсько-українська війна має завершитися в 2026-му році.

Видання The Economist підрахувало, що вже до кінця року військові витрати України складатимуть близько 360 млрд доларів. При цьому два із трьох джерел фінансування для України наразі вичерпуються.