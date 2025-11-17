Коли може завершитися війна в Україні: фон дер Ляєн назвала лідерам ЄС імовірний рік, — ЄП

Європейська комісія під час підготовки до фінансування України у 2026–2027 роках виходить з припущення, що російсько-українська війна завершиться наприкінці наступного року. Водночас в ЄС очікують, що Україна в будь-якому разі зіткнеться з величезною нестачею коштів.

Завершення війни в Україні у 2026 році передбачено в листі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів держав Європейського Союзу від 17 листопада, пише "Європейська правда" з посиланням на копію документа, яку має в розпорядженні. Президентка Єврокомісії зауважила великий масштаб дефіциту фінансування України.

"Згідно з попередніми прогнозами Міжнародного валютного фонду — за умови, що війна завершиться наприкінці 2026 року і вже з урахуванням усієї підтримки, обіцяної ЄС, державами-членами та міжнародними партнерами — Україна все одно зіткнеться з величезною нестачею, яку неможливо подолати без залучення нового фінансування", — написала лідерам країн Євросоюзу фон дер Ляєн.

Відео дня

Також вона додала, що Європейська рада зобов'язалася "вирішити нагальні потреби України у фінансуванні на 2026–2027 роки, включно з її військовими та оборонними зусиллями" у жовтні 2025 року.

За словами Урсули фон дер Ляєн, фінансова допомога Україні має базуватися на чотирьох ключових параметрах:

передавання коштів повинне бути максимально швидким, а перші виплати відбутися на початку другого кварталу 2026 року;

жоден з нових фінансових пакетів не має створювати для України додаткового фіскального навантаження;

для того, щоб врахувати невизначеності щодо конкретних потреб України, фінансування у 2026-2027 роках має бути гнучким;

"тягар" фінансової допомоги Україні має бути справедливо розділений з міжнародними партнерами Євросоюзу.

Нагадаємо, президент Фінляндії Александер Стубб в опублікованому 16 листопада коментарі сказав, що цього року війна в Україні не закінчиться. За його словами, припинення вогню навряд чи можливе до весни 2026 року.

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" 13 листопада зробили заяву щодо завершення війни в Україні за підсумками саміту в Канаді. У ній йдеться, що відправною точкою для переговорів має бути нинішня лінія зіткнення.