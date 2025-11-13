G7 зробила заяву щодо завершення війни в Україні після саміту в Канаді: які умови

Міністри закордонних справ країн "Великої сімки" зробили спільну заяву щодо України після проведеного саміту у Канаді. Основне в заяві – це те, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів.

Міністри G7 виступили з єдиною позицією щодо засудження Москви та нових санкцій проти неї. В остаточній спільній заяві "Велика сімка" підтвердила "непохитну підтримку" Києва та пообіцяла "збільшити економічну ціну для Росії". Було оприлюднено повний текст заяви.

"Ми підтвердили нашу непохитну підтримку України у захисті її територіальної цілісності та права на існування, а також її свободи, суверенітету та незалежності.

Ми знову наголосили на терміновій необхідності негайного припинення вогню. Ми погодилися, що нинішня лінія зіткнення має бути відправною точкою переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою.

Ми збільшуємо економічні витрати для Росії та вивчаємо можливості вжиття заходів проти країн та організацій, які допомагають фінансувати військові зусилля Росії.

Ми засудили надання Росії військової допомоги КНДР та Іраном, а також постачання зброї та компонентів подвійного призначення Китаєм, що стало вирішальним фактором, що сприяло війні Росії.

Ми відзначили поточні обговорення широкого кола варіантів фінансування, включаючи подальше скоординоване використання іммобілізованих російських суверенних активів у наших юрисдикціях для підтримки України.

Ми рішуче засудили нещодавні прямі напади Росії на енергетичну інфраструктуру та підтвердили нашу підтримку енергетичної безпеки України", — сказано у заяві.

Після саміту G7 Канада оголосила про введення нових санкцій проти Росії, спрямованих на посилення економічного тиску через її агресію в Україні. Під обмеження потрапили 100 танкерів "тіньового флоту" Росії, а також компанії, які підтримують російську кіберінфраструктуру.

Але позиція США лишається непевною. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що Вашингтон фактично досяг межі у введенні нових санкцій проти Росії та повідомив, що наступний етап зосередиться на посиленні контролю за дотриманням уже чинних обмежень.

Нагадаємо, 22 жовтня США вперше за час президентства Дональда Трампа ввели санкції проти РФ. Під американський удар потрапили нафтові гіганти "Лукойл" і "Роснефть".