США практично вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії, — Рубіо

Держсекретар США заявив, що наступний етап зосередиться на посиленні контролю за дотриманням уже чинних обмежень.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон фактично досяг межі у введенні нових санкцій проти Росії. Про це він сказав журналістам після зустрічі міністрів закордонних справ країн G7 у Канаді, повідомляє Forbes.

Марко Рубіо поговорив із журналістами

"Фактично, майже не залишилося нічого, що ми могли б піддати санкціям. Ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях — саме цього всі й вимагали", — повідомив Марко Рубіо.

Він додав, що замість нових обмежень США зосередяться на забезпеченні дотримання вже чинних санкцій, зокрема в боротьбі з так званим "тіньовим флотом", який Москва використовує для обходу нафтових обмежень.

Відео дня

За словами Рубіо, саме цей напрямок стане ключовим у подальшій роботі санкційної коаліції, і європейські партнери мають відігравати активнішу роль, адже "значна частина судів проходить ближче до їхніх територій".

Оцінюючи позицію Кремля щодо можливості мирного врегулювання, держсекретар наголосив, що "оцінювати можна тільки за діями".

"Москва чітко заявила, чого вони хочуть — вони хочуть решту Донецької області, і такі вимоги неприпустимі для української сторони", — зазначив він.

Рубіо також прокоментував нову хвилю ракетних ударів по території України, які, на його думку, мають на меті "зруйнувати енергомережу і деморалізувати населення".

Він підтвердив, що США ведуть постійні переговори з українською владою про допомогу в стабілізації енергосистеми, яка "з кожним роком деградує". За словами держсекретаря США, йдеться як про передачу спеціального обладнання, так і про засоби протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури.

"Якщо це обладнання буде знищено через тиждень після його встановлення, це залишається проблемою. І так було протягом останніх двох-трьох років", — додав Рубіо.

Він також згадав ракети "Томагавк", про які неодноразово просили в Києві, заявивши, що "всі ці країни" хочуть, щоб ракети, здатні нести ядерний заряд, розмістили в Європі, але коли США розміщують авіаносці біля берегів Венесуели, в півкулі, де "ми живемо", — це стає "проблемою".

Також Рубіо заявив, що місяць не спілкувався з главою російського МЗС Сергієм Лавровим, але "все гаразд".

"Останню розмову, на мій погляд, я б охарактеризував так: обидві сторони погодилися, що наступного разу, коли наші президенти зустрінуться, має бути конкретний результат. Ми повинні розуміти, що в нас є реальний шанс домогтися чогось позитивного, і ми б дуже хотіли, щоб це сталося. Ми б дуже хотіли, щоб ця війна закінчилася. Але ми не можемо просто проводити зустрічі заради зустрічей. І, думаю, обидві сторони дивляться на це приблизно так. Принаймні, я так зрозумів із наших розмов. Тож, знаєте, мої розмови з ними завжди були професійними і продуктивними, але, звісно ж, ми хочемо бачити результати", — заявив Рубіо.

Також держсекретар не прокоментував можливу участь російської ПВК "Вагнер" у війні в Судані. За його словами, там "багато гравців".

А на запитання, чи братимуть США участь у європейському плані з використання заморожених російських активів для підтримки України, Рубіо сказав, що цим займається Скотт Бессент.

Щодо російських провокацій Росії в Європі, включно з вторгненням дронів, Рубіо висловився ще коротше. Він заявив, що "вони нам не подобаються" і США "твердо прихильні НАТО і захисту наших партнерів, якщо вони коли-небудь зазнають нападу".

"Ми вважаємо, що всі ці провокації походять від Росії. Ми вважаємо, що вони контрпродуктивні і, очевидно, створюють високий рівень напруженості, який може спровокувати щось більш масштабне, що було б поганою новиною для них і для всіх, насправді", — сказав Рубіо.

Нагадаємо, 22 жовтня США вперше за час президентства Дональда Трампа ввели санкції проти РФ. Під американський удар потрапили нафтові гіганти "Лукойл" і "Роснефть".

А міністр Лавров, з яким спілкувався Рубіо, дав велике інтерв'ю італійській газеті, яке в підсумку не захотіли публікувати через кількість пропаганди.