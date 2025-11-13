США практически исчерпали возможности для новых санкций против России, — Рубио

Госсекретарь США заявил, что следующий этап сосредоточится на усилении контроля за соблюдением уже действующих ограничений.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон фактически достиг предела во введении новых санкций против России. Об этом он сказал журналистам после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде, сообщает Forbes.

Марко Рубио поговорил с журналистами

"Фактически, почти не осталось ничего, что мы могли бы подвергнуть санкциям. Мы ударили по их крупнейшим нефтяным компаниям — именно этого все и требовали", — сообщил Марко Рубио.

Он добавил, что вместо новых ограничений США сосредоточатся на обеспечении соблюдения уже действующих санкций, в частности в борьбе с так называемым "теневым флотом", который Москва использует для обхода нефтяных ограничений.

По словам Рубио, именно это направление станет ключевым в дальнейшей работе санкционной коалиции, и европейские партнеры должны играть более активную роль, ведь "значительная часть судов проходит ближе к их территориям".

Оценивая позицию Кремля относительно возможности мирного урегулирования, госсекретарь подчеркнул, что "оценивать можно только по действиям".

"Москва четко заявила, чего они хотят — они хотят остальную часть Донецкой области, и такие требования недопустимы для украинской стороны", — отметил он.

Рубио также прокомментировал новую волну ракетных ударов по территории Украины, которые, по его мнению, имеют целью "разрушить энергосеть и деморализовать население".

Он подтвердил, что США ведут постоянные переговоры с украинскими властями о помощи в стабилизации энергосистемы, которая "с каждым годом деградирует". По словам госсекретаря США, речь идет как о передаче специального оборудования, так и о средствах противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры.

"Если это оборудование будет уничтожено через неделю после его установки, это остается проблемой. И так было в течение последних двух-трех лет", — добавил Рубио.

Он также упомянул ракеты "Томагавк", о которых неоднократно просили в Киеве, заявив, что "все эти страны" хотят, чтобы ракеты, способные нести ядерный заряд разместили в Европе, но когда США размещают авианосцы у берегов Венесуэлы, в полушарии, где "мы живем" – это становится "проблемой".

Также Рубио заявил, что месяц не общался с главой российского МИД Сергеем Лавровым, но "все в порядке".

"Последний разговор, на мой взгляд, я бы охарактеризовал так: обе стороны согласились, что в следующий раз, когда наши президенты встретятся, должен быть конкретный результат. Мы должны понимать, что у нас есть реальный шанс добиться чего-то позитивного, и мы бы очень хотели, чтобы это произошло. Мы бы очень хотели, чтобы эта война закончилась. Но мы не можем просто проводить встречи ради встреч. И, думаю, обе стороны смотрят на это примерно так. По крайней мере, я так понял из наших разговоров. Так что, знаете ли, мои разговоры с ними всегда были профессиональными и продуктивными, но, конечно же, мы хотим видеть результаты", — заявил Рубио.

Также госсекретарь не прокомментировал возможное участие российское ЧВК "Вагнер" в войне в Судане. По его словам, там "много игроков".

А на вопрос, будут ли США участвовать в европейском плане по использованию замороженных российских активов для поддержки Украины, Рубио сказал, что этим занимается Скотт Бессент.

Насчет российских провокаций России в Европе, включая вторжения дронов, Рубио высказался еще короче. Он заявил, что "они нам не нравятся" и США "твердо привержены НАТО и защите наших партнеров, если они когда-либо подвергнутся нападению".

"Мы считаем, что все эти провокации исходят от России. Мы считаем, что они контрпродуктивны и, очевидно, создают высокий уровень напряженности, который может спровоцировать нечто более масштабное, что было бы плохой новостью для них и для всех, на самом деле", — сказал Рубио.

Напомним, 22 октября США впервые за время президентства Дональда Трампа ввели санкции против РФ. Под американский удар попали нефтяные гиганты "Лукойл и "Роснефть".

А министр Лавров, с которым общался Рубио, дал большое интервью итальянской газете, которое в итоге не захотели публиковать из-за количества пропаганды.