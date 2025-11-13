"Требуют проверки фактов": итальянская газета отказалась публиковать интервью Лаврова из-за пропаганды

Одно из ведущих средств массовой информации Италии — газета Corriere della Sera взяла интервью у министра иностранных дел России Сергея Лаврова, однако после полученных ответов отказалась публиковать большую его часть.

Журналисты газеты указали на большое количество противоречивых фактов в ответах Лаврова, которые могли бы ввести читателей в заблуждение, сообщила пресс-служба МИД РФ.

Газета таки обнародовала несколько ответов, которые предоставил Лавров, в частности относительно встречи между Путиным и Трампом, которая должна была бы состояться в Будапеште, требованиях РФ о прекращении войны в Украине и потере влияния Россией на международной арене. В каждом из этих ответов журналисты делали отдельные объяснения к словам Лаврова, которые звучали как российская пропаганда и противоречили реальным фактам.

По сообщению МИД РФ, итальянское СМИ обнародовало лишь треть интервью (три страницы из десяти).

Відео дня

"Нам "объяснили", что слова С.В.Лаврова "содержат много спорных утверждений, которые требуют проверки фактов или дополнительных разъяснений, публикация которых привела бы к превышению разумных объемов", — отметили в российском ведомстве.

Там также подчеркнули, что попросили газету обнародовать полную версию интервью Лаврова по крайней мере на сайте издания, но редакция итальянского СМИ также отказала в этом пропагандистам.

"Считаем это вопиющей цензурой... Данный случай является наглядным примером того, как итальянским гражданам не доносят объективную информацию о ситуации вокруг Украины, сознательно вводят их в заблуждение", — подчеркнули в МИД РФ.

Пропагандистские высказывания Лаврова, которые не обнародовала итальянская газета

МИД РФ обнародовал полную версию интервью Сергея Лаврова газете Corriere della Sera. В ответах Лавров в частности указывает:

что СВО — это не война за территории, а "операция по спасению жизней миллионов людей", которые живут на этих землях веками и которых "киевская хунта хочет истребить";

украинские города якобы уничтожают "западники", а ВС РФ "берегут людей", как гражданских, так и военных;

Европа не заинтересована в завершении российско-украинской войны, потому что европейским правительствам якобы нужно отвлечь внимание своего электората от внутренних социально-экономических проблем;

"подковерные доклады" повлияли на Трампа, "почему и не состоялась встреча с Путиным в Будапеште.

"Все неудобные для официального Рима моменты редакция сознательно вычеркнула", — пожаловались в российском МИДе.

Напомним, 11 ноября Сергей Лавров назвал условия для завершения войны в Украине.

В конце октября Лавров заявил, что Россия не нарушала Будапештский меморандум.