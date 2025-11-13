"Вимагають перевірки фактів": італійська газета відмовилась публікувати інтерв'ю Лаврова через пропаганду

Одне з провідних засобів масової інформації Італії — газета Corriere della Sera взяла інтерв'ю у міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, проте після отриманих відповідей відмовилась публікувати більшу його частину.

Журналісти газети вказали на велику кількість суперечливих фактів у відповідях Лаврова, які могли б ввести читачів в оману, повідомила пресслужба МЗС РФ.

Газета таки оприлюднила кілька відповідей, які надав Лавров, зокрема щодо зустрічі між Путіним і Трампом, яка мала б відбутись у Будапешті, вимогах РФ щодо припинення війни в Україні та втрати впливу Росією на міжнародній арені. У кожній з цих відповідей журналісти робили окремі пояснення до слів Лаврова, які звучали як російська пропаганда та суперечили реальним фактам.

За повідомленням МЗС РФ, італійське ЗМІ оприлюднило лише третину інтерв'ю (три сторінки з десяти).

"Нам "пояснили", що слова С.В.Лаврова "містять багато спірних тверджень, які вимагають перевірки фактів або додаткових роз'яснень, публікація яких призвела б до перевищення розумних обсягів", — зазначили в російському відомстві.

Там також підкреслили, що попросили газету оприлюднити повну версію інтерв'ю лаврова принаймні на сайті видання, але редакція італійського ЗМІ також відмовила у цьому пропагандистам.

"Вважаємо це кричущою цензурою… Даний випадок є наочним прикладом того, як італійським громадянам не доносять об'єктивну інформацію про ситуацію навколо України, свідомо вводять їх в оману", — наголосили в МЗС РФ.

Пропагандистські вислови Лаврова, які не оприлюднила італійська газета

МЗС РФ оприлюднило повну версію інтерв'ю Сергія Лаврова газеті Corriere della Sera. У відповідях Лавров зокрема вказує:

що СВО — це не війна за території, а "операція з порятунку життів мільйонів людей", які живуть на цих землях століттями і яких "київська хунта хоче винищити";

українські міста нібито знищують "західняки", а ЗС РФ "бережуть людей", як цивільних, так і військових;

Європа не зацікавлена у завершенні російсько-української війни, бо європейським урядам нібито потрібно відвернути увагу свого електорату від внутрішніх соціально-економічних проблем;

"підкилимні доповіді" вплинули на Трампа, "чому й не відбулася зустріч із Путіним у Будапешті.

"Всі незручні для офіційного Риму моменти редакція свідомо викреслила", — поскаржились в російському МЗС.

Нагадаємо, 11 листопада Сергій Лавров назвав умови для завершення війни в Україні.

Наприкінці жовтня Лавров заявив, що Росія не порушувала Будапештського меморандуму.