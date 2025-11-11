Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив про те, що РФ буде готова до завершення війни лише за виконання низки принципових умов — так звані "денацифікація", "демілітаризація" та захист прав російськомовного населення.

Він також зазначив, що Росія вимагає "зняття будь-яких загроз для РФ", зокрема це стосується можливого вступу України до НАТО. Про це Лавров сказав у інтерв'ю російським ЗМІ.

Лавров заявив, що цю позицію оголосив кремлівський диктатор Володимир Путін ще в червні 2024-го року.

Очільник МЗС також згадав про те, що Росія вимагає захисту прав національних меншин в Україні, зокрема відновлення статуса російської мови та "припинення переслідування УПЦ".

Окремо Лавров виділив ситуацію з нагородженням бійців 12-та бригади спеціального призначення "Азов", зазначивши, що Зеленський нагороджує "неонацистські формування". Через це нібито російська сторона не розуміє, як вона має відноситися до українського президента.

Російський міністр підкреслив роль європейських країн, які "не ігнорують зростання націоналістичних настроїв в Україні".

"Угорщина самотужки, треба відзначити сміливість, наполягла, щоб серед умов, які Україна має виконати, перш ніж почнуться перемовини (про вступ до ЄС), було визначено відновлення всіх українських обов'язків в області поваги прав нацменшин. Коли зараз якась комісар з розширення Євросоюза говорить, що Україна вже готова, що вона все виконала — це неправда", — заявив Лавров.

Також він похвалив підхід адміністрації президента США Дональда Трампа, який виступає за припинення війни на основі стійких домовленостей, на відміну від попередньої адміністрації експрезидента Джо Байдена. За його словами, Росія готова до перемовин, але лише за умов врахування всіх вищезгаданих позицій.

"Ми визнавали Україну, яка не була нацистською, яка не забороняла російську мову. І ми визнавали її проєктом, який, відповідно до декларації незалежності, була позаблоковою і крайньою державою", — резюмував Лавров.

