Пєсков розповів, коли завершиться війна в Україні

Речник кремлівського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков висловив переконання, що російсько-українська війна завершиться лише тоді, коли Росія досягне всіх задач, які стояли на початку вторгнення.

При цьому Пєсков стверджує, що пауза в перемовинах відбувається не через росіян, а через позицію "співрозмовників, які не хочуть продовжувати розмову далі". Повну заяву Пєскова цитує Telegram-канал "Смотри".

"Їх усіляко підбурюють європейці, які вважають, що Україна може виграти війну й забезпечити свої інтереси військовими засобами. Це — найглибша омана, у яку може впасти й у яку впадає київський режим", — заявив речник російського диктатора.

Важливо

Чому Україна виграє війну: Financial Times навів низку аргументів

При цьому він заявив, що ситуація на фронті дуже динамічна, і вона яскраво показує, що перспективи України "будуть погіршуватися з кожним днем".

Нагадаємо, що в жовтні Володимир Путін запропонував лідеру США Дональду Трампу передати Україні двох частково окупованих регіонів — Запоріжжя та Херсонщини. Натомість він захотів, аби Україна віддала йому цілковитий контроль над Донецькою областю як умову для припинення війни.

Відео дня

Згодом у ISW пояснили, що передання всієї території Донеччини Путіну може створити для росіян умови для поновлення бойових дій та атак по Україні з вигідніших позицій у зручний для них час.