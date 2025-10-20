"Матимуть вигідні позиції для атак": в ISW розкрили, які цілі криються за вимогами Путіна віддати Донбас

Передання усієї території Донбасу під контроль Росії, як цього вимагає лідер Кремля Володимир Путін, може створити для росіян умови для поновлення бойових дій та атак по Україні з вигідніших позицій у зручний для них час.

Володимир Путін нібито сказав президенту США Дональду Трампу про готовність повернути Україні окуповані частини двох областей — Запорізької і Херсонської. Натомість кремлівський лідер вкотре повторив свою вимогу отримати під контроль всю територію Донбасу. Цю ідею Кремль висуває не просто так: у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) пояснили, які саме цілі переслідують росіяни.

Аналітики пояснюють, що, попри інформацію про нові пропозиції Путіна, яку оприлюднили у WP, точні умови лідера Кремля залишаються незрозумілими.

"Можливо, Путін мав на увазі контрольовані Україною частини Запорізької та Херсонської областей, які Росія незаконно анексувала, але не окупує", — пишуть в ISW.

У серпні 2025 року Путін висував ідею передання Донеччини під контроль Росії в обмін на припинення вогню. Як і раніше, аналітики ISW дотримуються думки про те, що Росія отримає непропорційну перевагу у випадку погодження України на такі умови.

"Донецька область містить територію, яка має стратегічне значення для оборонної та оборонно-промислової бази (ОПБ) України, включаючи фортечний пояс — головну оборонну лінію України в Донецькій області з 2014 року, яку Україна перетворила на значний логістичний та оборонно-промисловий центр", — пояснюють аналітики.

Водночас подібні вимоги лунають через те, що російська армія не має можливостей захопити всю територію Донбасу власними зусиллями. За темпів просування росіян на фронті, які є наразі, на досягнення подібних цілей їм знадобиться ще щонайменше кілька років, вважають у ISW.

Передання Донеччини під контроль РФ: чим загрожує погодження на умови Путіна

Росія, отримавши всю територію Донбасу, здобуде низку переваг, вважають аналітики. Зокрема росіяни отримають наступні можливості:

отримання Донбасу дозволить армії РФ уникнути "тривалої та кровопролитної" війни. Росіяни отримають змогу продовжити бойові дії у глибокому тилу України вже з нових позицій на фронті, що розкинуться вздовж кордону Донеччини;

ЗС РФ отримають вигідніші позиції для атак на Дніпропетровщину, Запоріжжя та південну частину Харківщини;

ЗС РФ отримають кращі умови для продовження наступу на сході Харківської області — просування через річку Оскіл та підхід до міста Ізюм;

росіяни отримають можливість обирати серед кількох наступальних операції на фронті, які можна буде реалізувати і які взаємно доповнюють одна одну.

Наступальні операції росіян отримають більше можливостей зокрема за відсутності гарантій на те, що Росія не відновить агресію.

Нагадаємо, 20 жовтня у Rapid Response 47 передали заяву Дональда Трампа, який пояснив, чи справді спонукав Володимира Зеленського віддати Донбас під контроль Росії.

Також 20 жовтня у Reuters повідомили, що Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським розмірковував над гарантіями безпеки як для України, так і для Росії.