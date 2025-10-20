"Будут иметь выгодные позиции для атак": в ISW раскрыли, какие цели кроются за требованиями Путина отдать Донбасс

Передача всей территории Донбасса под контроль России, как этого требует лидер Кремля Владимир Путин, может создать для россиян условия для возобновления боевых действий и атак по Украине с более выгодных позиций в удобное для них время.

Владимир Путин якобы сказал президенту США Дональду Трампу о готовности вернуть Украине оккупированные части двух областей — Запорожской и Херсонской. Зато кремлевский лидер в очередной раз повторил свое требование получить под контроль всю территорию Донбасса. Эту идею Кремль выдвигает не просто так: в отчете американского Института изучения войны (ISW) объяснили, какие именно цели преследуют россияне.

Аналитики объясняют, что, несмотря на информацию о новых предложениях Путина, которую обнародовали в WP, точные условия лидера Кремля остаются непонятными.

"Возможно, Путин имел в виду контролируемые Украиной части Запорожской и Херсонской областей, которые Россия незаконно аннексировала, но не оккупирует", — пишут в ISW.

В августе 2025 года Путин выдвигал идею передачи Донетчины под контроль России в обмен на прекращение огня. Как и ранее, аналитики ISW придерживаются мнения о том, что Россия получит непропорциональное преимущество в случае согласия Украины на такие условия.

"Донецкая область содержит территорию, которая имеет стратегическое значение для оборонной и оборонно-промышленной базы (ОПБ) Украины, включая крепостной пояс — главную оборонительную линию Украины в Донецкой области с 2014 года, которую Украина превратила в значительный логистический и оборонно-промышленный центр", — объясняют аналитики.

В то же время подобные требования звучат из-за того, что российская армия не имеет возможностей захватить всю территорию Донбасса собственными усилиями. При темпах продвижения россиян на фронте, которые есть сейчас, на достижение подобных целей им понадобится еще как минимум несколько лет, считают в ISW.

Передача Донетчины под контроль РФ: чем грозит согласие на условия Путина

Россия, получив всю территорию Донбасса, получит ряд преимуществ, считают аналитики. В частности россияне получат следующие возможности:

получение Донбасса позволит армии РФ избежать "длительной и кровопролитной" войны. Россияне получат возможность продолжить боевые действия в глубоком тылу Украины уже с новых позиций на фронте, которые раскинутся вдоль границы Донецкой области;

ВС РФ получат более выгодные позиции для атак на Днепропетровщину, Запорожье и южную часть Харьковщины;

ВС РФ получат лучшие условия для продолжения наступления на востоке Харьковской области — продвижение через реку Оскол и подход к городу Изюм;

россияне получат возможность выбирать среди нескольких наступательных операций на фронте, которые можно будет реализовать и которые взаимно дополняют друг друга.

Наступательные операции россиян получат больше возможностей в частности при отсутствии гарантий на то, что Россия не возобновит агрессию.

Напомним, 20 октября в Rapid Response 47 передали заявление Дональда Трампа, который объяснил, действительно ли побудил Владимира Зеленского отдать Донбасс под контроль России.

Также 20 октября в Reuters сообщили, что Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским размышлял над гарантиями безопасности как для Украины, так и для России.