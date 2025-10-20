Трамп во время встречи с Зеленским размышлял о гарантиях безопасности как для Киева, так и для Москвы, — Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским "давил" на него, чтобы Украина отдала часть своих территорий, захваченную Россией. Кроме того, речь шла о послевоенных гарантиях безопасности.

Дональд Трамп размышлял над предоставлением гарантий безопасности как Украине, так и России. Об этом сообщило агентство Reuters 20 октября со ссылкой на источники, знакомые с переговорами в Вашингтоне.

Неназванные чиновники, пожелавшие остаться анонимными, рассказали, что Трамп "давил" на украинского лидера относительно территорий, а также якобы отказался предоставлять дальнобойные американские ракеты типа "Томагавк" Украине. Президент США затронул вопрос гарантий безопасности, упомянув также о российской стороне, что "было непонятным" для украинской делегации.

"Трамп также отказался предоставить Украине ракеты "Томагавк" и рассуждал о предоставлении гарантий безопасности как Киеву, так и Москве, что, по мнению украинской делегации, было непонятным", — отметили анонимные источники.

Другой источник рассказал изданию, что встреча в Вашингтоне закончилась решением Трампа заключить соглашение на действующей линии разграничения на фронте российско-украинской войны.

"Встреча закончилась решением (Трампа) заключить "соглашение там, где мы есть, на линии разграничения", — сообщил чиновник.

Один из источников рассказал, что встреча была "довольно плохой". Трамп, по его словам, заявил, что Украина "замерзнет и будет уничтожена", если Зеленский не пойдет на условия для достижения мира.

Однако другой источник опроверг слова президента США об "уничтожении" Украины, заявив, что этого не было. Оба источника подтвердили, что в ходе переговоров в Вашингтоне Дональд Трамп несколько раз прибегал к ненормативной лексике. Они также считают, что на Трампа имел влияние телефонный разговор с кремлевским лидером Владимиром Путиным, который состоялся накануне.

В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в воскресенье, 19 октября, что Трамп еще не принял решение о предоставлении "Томагавков" Украине.

19 октября издание FT рассказало, что Дональд Трамп требовал на встрече от Владимира Зеленского принять требования Путина, иначе тот "уничтожит Украину". Также медиа отмечало, что президент США "ругался" во время переговоров в Вашингтоне.

После встречи лидеров издание Axios писало, что Дональд Трамп отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении "Томагавков" Украине — по крайней мере пока. Встречу обозреватели описали как "напряженную".

В CNN вместо этого раскрыли, что Трамп не дал "Томагавки" Зеленскому из-за разногласий в видении будущего войны.