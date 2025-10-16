Путин говорил с Трампом о "Томагавках" и ситуации на фронте: в Кремле рассказали детали

Во время телефонных переговоров с президентом США Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил, что поставки ракет "Томагавк" Украине навредят российско-американским отношениям. Также он заверил Трампа, что ВС РФ "обладают стратегической инициативой" по всему фронту.

Итоги разговора Путина и Трампа, который длился 2,5 часа, подвел помощник президента РФ Юрий Ушаков. Его заявления вечером 16 октября передает российское пропагандистское информационное агентство "РИА новости".

По словам Ушакова, переговоры состоялись по инициативе России и в основном были посвящены вопросам войны в Украине.

"Путин дал детальную оценку ситуации с украинским кризисом. ВС России полностью владеют стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения", — заявил помощник российского диктатора.

При этом, по словам Ушакова, Путин подчеркнул, что Россия привержена "политико-демократическому пути урегулирования в Украине". Также помощник президента РФ утверждает, что лидеры обсудили "глубокую симпатию обеих стран".

Относительно поставки "Томагавков" Украине Путин повторил свой тезис о том, что ситуацию на фронте это не изменит, но нанесет ущерб отношениям РФ и Соединенных Штатов.

Встреча Путина и Трампа в Венгрии

Ушаков подтвердил, что президенты обсудили возможность личной встречи в Будапеште.

"Это место упомянул Трамп, Путин это предложение поддержал. Возможные даты будут обсуждаться представителями двух стран", — рассказал помощник президента РФ.

По его словам, представители стран начнут подготовку к саммиту с телефонного контакта госсекретаря США Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова.

"Трамп сообщил Путину, что во время контактов с Зеленским он учтет соображения президента России. Путин и Трамп договорились оставаться на связи", — сказал Ушаков.

Разговор Путина и Трампа: детали от президента США

Дональд Трамп по итогам телефонного разговора также заявил, что встретится с Путиным в Будапеште. Он назвал беседу "очень продуктивной" и сказал, что она "дала большой прогресс". Также он выразил надежду, что встреча в Венгрии позволит увидеть, возможно ли "положить конец этой "бесславной" войне между Россией и Украиной". По словам президента США, он также обсуждал с Путиным перспективу экономического сотрудничества после завершения российско-украинской войны.

Встреча Зеленского и Трампа должна пройти в Белом доме 17 октября. Во время общения с журналистами 14 октября Трамп подтвердил, что обсудит с Зеленским оружие для Украины. В частности он сказал, что знает о желании Киева получить дальнобойные ракеты Tomahawk.