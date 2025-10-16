Путін говорив із Трампом про "Томагавки" та ситуацію на фронті: в Кремлі розповіли деталі

Під час телефонних переговорів з президентом США Дональдом Трампом президент РФ Володимир Путін вчергове заявив, що постачання ракет "Томагавк" Україні зашкодить російсько-американським відносинам. Також він запевнив Трампа, що ЗС РФ "володіють стратегічною ініціативою" по всьому фронту.

Related video

Підсумки розмови Путіна і Трампа, яка тривала 2,5 години, підбив помічник президента РФ Юрій Ушаков. Його заяви ввечері 16 жовтня передає російське пропагандистське інформаційне агентство "РИА новости".

За словами Ушакова, переговори відбулися за ініціативою Росії та здебільшого були присвячені питанням війни в Україні.

"Путін дав детальну оцінку ситуації з українською кризою. ЗС Росії повністю володіють стратегічною ініціативою по всій лінії бойового зіткнення", — заявив помічник російського диктатора.

При цьому, за словами Ушакова, Путін підкреслив, що Росія прихильна до "політико-демократичного шляху врегулювання в Україні". Також помічник президента РФ стверджує, що лідери обговорили "глибоку симпатію обох країн".

Щодо постачання "Томагавків" Україні Путін повторив свою тезу про те, що ситуацію на фронті це не змінить, але завдасть шкоди відносинам РФ і Сполучених Штатів.

Зустріч Путіна і Трампа в Угорщині

Ушаков підтвердив, що президенти обговорили можливість особистої зустрічі в Будапешті.

"Це місце згадав Трамп, Путін цю пропозицію підтримав. Можливі дати будуть обговорюватися представниками двох країн", — розповів помічник президента РФ.

За його словами, представники країн почнуть підготовку до саміту з телефонного контакту держсекретаря США Марко Рубіо та голови МЗС Росії Сергія Лаврова.

"Трамп повідомив Путіну, що під час контактів із Зеленським він врахує міркування президента Росії. Путін і Трамп домовилися залишатися на зв'язку", — сказав Ушаков.

Розмова Путіна і Трампа: деталі від президента США

Дональд Трамп за підсумками телефонної розмови також заявив, що зустрінеться з Путіним в Будапешті. Він назвав бесіду "дуже продуктивною" і сказав, що вона "дала великий прогрес". Також він висловив сподівання, що зустріч в Угорщині дозволить побачити, чи можливо "покласти край цій "безславній" війні між Росією та Україною". За словами президента США, він також обговорював з Путіним перспективу економічного співробітництва після завершення російсько-української війни.

Зустріч Зеленського і Трампа має пройти в Білому домі 17 жовтня. Під час спілкування з журналістами 14 жовтня Трамп підтвердив, що обговорить з Зеленським зброю для України. Зокрема він сказав, що знає про бажання Києва отримати далекобійні ракети Tomahawk.