Трамп заявив, що зустрінеться з Путіним в Будапешті

Ввечері 16 жовтня відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним. За її підсумками американський лідер заявив, що зустрінеться з російським президентом в Будапешті, столиці Угорщини, для обговорення завершення війни.

Телефонна розмова Трампа і Путіна відбулася напередодні запланованого візиту до Вашингтону президента України Володимира Зеленського. Допис за підсумками переговорів президент США опублікував 16 жовтня у власній соцмережі TruthSocial.

Трамп планує зустрітися з Путіним в Будапешті Фото: скриншот

Трамп назвав розмову з Путіним "дуже продуктивною". За його словами, російський президент привітав його з "великим досягненням миру" на Близькому Сході, про що, за його словами, "мріяли століттями".

"Я щиро вірю, що успіх на Близькому Сході допоможе нам у переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною", — написав Трамп.

Також, за словами президента США, лідер РФ передав подяку першій леді Меланії Трамп за її участь у справах дітей і пообіцяв продовжити співпрацю щодо цього питання. Крім того, президенти обговорювали торгівлю між Штатами та Росією, яка може бути налагоджена після завершення війни в Україні.

За словами Трампа, президенти домовилися наступного тижня організувати зустріч своїх радників високого рівня. Перші перемовини проведе державний секретар США Марко Рубіо, з місцем визначаться пізніше.

"Потім ми з президентом Путіним зустрінемося в узгодженому місці, Будапешті, Угорщина, щоб побачити, чи зможемо ми покласти край цій "безславній" війні між Росією та Україною", — сказав президент США.

Він додав, що обговорить свою майбутню розмову з Путіним під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті 17 жовтня.

"Я вважаю, що сьогоднішня телефонна розмова дала великий прогрес", — резюмував Трамп.

Нагадаємо, 14 жовтня Трамп підтвердив, що обговорить із Зеленським зброю для України, зокрема ракети Tomahawk, під час особистої зустрічі в Білому домі.

Попередня особиста зустріч Путіна і Трампа відбулася в Анкориджі на Алясці 15 серпня 2025 року. Тоді за результатами саміту з Путіним Трамп заявив, що сторони "досягли прогресу", і подальше врегулювання війни залежить від Зеленського.

Новина доповнюється…