"Залежить від Зеленського": Трамп розповів про результати саміту з Путіним на Алясці (відео)

Після саміту на Алясці за участі президента Росії Володимира Путіна лідер США Дональд Трамп заявив, що оцінює цю зустріч на "10 із 10", а також додав, що тепер все залежить від Володимира Зеленського.

Після того завершення саміту Трамп звернувся до кореспондента Шона Ханніті, "щоб розібратися в усьому цьому". Невдовзі у Fox News показали інтерв'ю з Трампа та Ханніті, в ході якого той розкрив деякі деталі щодо зустрічі з Путіним на Алясці.

Передусім Дональд Трамп поділився, що переговори з Путіним були продуктивними, і лідери змогли "досягнути прогресу". Проте при цьому він наголосив, що угоди наразі щодо розв'язання питання російсько-української війни немає.

"Тож, як на мене, угоди немає, доки вона остаточно не укладена. Але ми справді досягли значного прогресу", — повідомив Трамп.

При цьому Дональд Трамп, за підсумками зустрічі на Алясці, вважає, що тепер питання врегулювання російсько-української війни залежить від Володимира Зеленського.

Також американський президент звернувся до Володимира Зеленського з рекомендацією укласти угоду з Росією.

"Укладіть угоду. Росія — дуже велика держава. А Україна — ні", — порадив Трамп українському президенту.

На думку Трампа, Україна може відмовитися від цієї угоди, хоча наразі лідери "дуже близькі" до неї.

"Ми досить близькі до угоди. А тепер послухайте, Україна має на це погодитися. Можливо, вони скажуть "ні", — зазначив президент США.

Чи відбудеться зустріч за участі Зеленського

Коментуючи можливість проведення наступних переговорів, Дональд Трамп сказав, що зараз готується зустріч за участі Володимира Зеленського, Володимира Путіна та самого Трампа.

"Вони збираються організувати зустріч з Зеленським, Путіним та мною", — зазначив Трамп.

Американський президент додав, що і Зеленський, і Путін хочуть, аби Трамп був присутній на їхній зустрічі.

"І Зеленський, і Путін хочуть, щоб я був на їхній зустрічі. Я там буду", — наголосив Трамп.

Наразі невідомо, коли може відбутися зустріч за участі трьох лідерів.

Нагадаємо, після зустрічі на Алясці Трамп і Путін дали пресконференцію, в ході якої розповіли про підсумки переговорів.

Також ЗМІ повідомили, що на зустріч з Трампом Путін привіз історичні документи та карти, аби виправдати агресію Росії проти України.