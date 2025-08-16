"Зависит от Зеленского": Трамп рассказал о результатах саммита с Путиным на Аляске (видео)

После саммита на Аляске с участием президента России Владимира Путина лидер США Дональд Трамп заявил, что оценивает эту встречу на "10 из 10", а также добавил, что теперь все зависит от Владимира Зеленского.

После того завершения саммита Трамп обратился к корреспонденту Шону Ханнити, "чтобы разобраться во всем этом". Вскоре в Fox News показали интервью с Трампа и Ханнити, в ходе которого тот раскрыл некоторые детали о встрече с Путиным на Аляске.

Прежде всего Дональд Трамп поделился, что переговоры с Путиным были продуктивными, и лидеры смогли "достичь прогресса". Однако при этом он отметил, что соглашения пока по решению вопроса российско-украинской войны нет.

"Поэтому, как по мне, соглашения нет, пока оно окончательно не заключено. Но мы действительно достигли значительного прогресса", — сообщил Трамп.

При этом Дональд Трамп, по итогам встречи на Аляске, считает, что теперь вопрос урегулирования российско-украинской войны зависит от Владимира Зеленского.

Также американский президент обратился к Владимиру Зеленскому с рекомендацией заключить соглашение с Россией.

"Заключите соглашение. Россия — очень большая держава. А Украина — нет", — посоветовал Трамп украинскому президенту.

По мнению Трампа, Украина может отказаться от этого соглашения, хотя сейчас лидеры "очень близки" к нему.

"Мы достаточно близки к соглашению. А теперь послушайте, Украина должна на это согласиться. Возможно, они скажут "нет", — отметил президент США.

Состоится ли встреча с участием Зеленского

Комментируя возможность проведения следующих переговоров, Дональд Трамп сказал, что сейчас готовится встреча с участием Владимира Зеленского, Владимира Путина и самого Трампа.

"Они собираются организовать встречу с Зеленским, Путиным и мной", — отметил Трамп.

Американский президент добавил, что и Зеленский, и Путин хотят, чтобы Трамп присутствовал на их встрече.

"И Зеленский, и Путин хотят, чтобы я был на их встрече. Я там буду", — подчеркнул Трамп.

Пока неизвестно, когда может состояться встреча с участием трех лидеров.

Напомним, после встречи на Аляске Трамп и Путин дали пресс-конференцию, в ходе которой рассказали об итогах переговоров.

Также СМИ сообщили, что на встречу с Трампом Путин привез исторические документы и карты, чтобы оправдать агрессию России против Украины.