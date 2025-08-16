Переговоры Путина и Трампа на Аляске завершились: о чем договорились лидеры, главные заявления (обновляется)

15 августа президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп встретились в Анкоридже, на Аляске, и обсудили вопросы решения войны в Украине. Встреча продолжалась в течение нескольких часов, после чего президенты дали пресс-конференцию.

Закрытые переговоры между лидерами завершились около 01:00 часов 16 августа по киевскому времени. Фокус собрал главные заявления по итогам встречи президентов США и РФ.

Пресс-конференция началась около 01:55 часов с выступления Владимира Путина.

В начале Путин поблагодарил Трампа за приглашение и заявил, что переговоры были "содержательными".

Путин добавил, что Украина — это "братский" народ, а также заявил, что нужно прекратить войну.

Также Владимир Путин добавил, что если бы Трамп был президентом, война якобы бы не началась.

После Путина выступать начал Дональд Трамп. Он заявил, что в результате их переговоров соглашения по решению войны в Украине нет.

Также Дональд Трамп добавил, что хочет сделать несколько телефонных звонков и сообщить, что произошло. Однако о чем именно идет речь — Трамп не раскрыл данных.

Выступления Трампа и Путина завершились около 02:05 часов. По итогам их разговора ни о каком соглашении по Украине заявлено не было.

Лидеры покинули зал пресс-конференции и не предоставили ответов на вопросы журналистов.

Новость дополняется...

