Переговоры Путина и Трампа начались на Аляске: текстовая трансляция встречи (фото, видео)

Президент РФ Владимир Путин прибыл на авиабазу Элмендорф города Анкоридж в штате Аляска, где его встретил президент США Дональд Трамп. Самолет Трампа прибыл в Анкоридж на полчаса раньше.

Фокус ведет текстовую трансляцию встречи президентов.

22:29. Дональд Трамп и Владимир Путин начали переговоры. Рядом с президентом США сидят государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф, а рядом с президентом РФ — его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Одна из репортеров спросила у Путина, обяжется ли он больше не убивать гражданских и почему Трамп должен ему доверять, однако президенты не стали отвечать на вопросы журналистов перед началом саммита. Российский лидер указал на свое ухо и пожал плечами. Непосредственно перед стартом переговоров прессу попросили покинуть комнату.

22:21. Российское пропагандистское информационное агентство ТАСС сообщило, что Путин и Трамп едут на переговоры вместе в "Кадиллаке" президента США и общаются тет-а-тет.

Путин и Трамп вместе прошли по красной дорожке в Анкоридже Фото: Getty Images

22:16. После короткой фотосессии американский и российский лидеры сели в автомобиль под возгласы журналистов, которые спрашивали у Путина, когда он прекратит убийства гражданских людей. Российский президент сделал вид, что не услышал.

22:09. Президенты США и РФ одновременно спустились с трапов самолетов к красной дорожке.

Встретившись, Путин и Трамп пожали друг другу руки.

Журналисты CNN сообщали о приземлении самолета Дональда Трампа на авиабазе в Анкоридже около 21:30.

О том, что самолет президента РФ приземлился на военной базе в Анкоридже на Аляске, СМИ со ссылкой на данные сервиса Flightradar24 писали около 20:50. Однако российский пропагандист Павел Зарубин тогда опроверг сообщение о том, что на территории США уже приземлился сам Путин, и пояснил, что указанный борт был "одним из передовых самолетов", а прибытия президента еще ждут.

Телеканал CNN сообщал, что на взлетной полосе авиабазы Элмендорф в Анкоридже к прибытию Путина и Трампа расстелили красную дорожку в форме буквы L, чтобы они спустились по ней к платформе с надписью "АЛЯСКА 2025". Журналисты отметили, что возле красной дорожки выстроились четыре истребителя F-22 Raptor, и объяснили, что среди обязанностей военных самолетов в Эльмендорфе является перехват российских самолетов, которые осмелятся вторгнуться в воздушное пространство США.

Встреча Трампа и Путина пройдет в формате 3 на 3

Неназванный высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил медиа NBC News, что запланированной встречи между президентами с глазу на глаз не будет, поскольку к Дональду Трампу во время переговоров присоединятся государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф. По информации SkyNews, к президенту РФ присоединятся его помощник Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Российские СМИ распространили сделанное главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым фото, как утверждается, помещения для переговоров в рамках саммита США — Россия.

Напомним, Дональд Трамп во время перелета в Анкоридж сказал журналистам, что если Путин не прекратит войну после встречи на Аляске, Штаты усилят санкции против Москвы.

Президент Украины Владимир Зеленский перед встречей Трампа и Путина 15 августа заявил, что время завершать войну, однако соответствующие шаги для этого должна сделать Россия.

