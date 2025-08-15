Переговори Путіна і Трампа почались на Алясці: текстова трансляція зустрічі (фото, відео)

Президент РФ Володимир Путін прибув на авіабазу Елмендорф міста Анкоридж у штаті Аляска, де його зустрів президент США Дональд Трамп. Літак Трампа прибув до Анкориджа на пів години раніше.

Фокус веде текстову трансляцію зустрічі президентів.

22:29. Дональд Трамп і Володимир Путін розпочали переговори. Поруч із президентом США сидять державний секретар Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф, а поруч із президентом РФ — його помічник Юрій Ушаков і міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Одна з репортерок запитала в Путіна, чи зобов'яжеться він більше не вбивати цивільних і чому Трамп повинен йому довіряти, однак президенти не стали відповідати на питання журналістів перед початком саміту. Російський лідер вказав на своє вухо і знизав плечима. Безпосередньо перед стартом переговорів пресу попросили залишити кімнату.

22:21. Російське пропагандистське інформаційне агентство ТАСС повідомило, що Путін і Трамп їдуть на переговори разом у "Кадиллаку" президента США і спілкуються тет-а-тет.

Путін і Трамп разом пройшли червоною доріжкою в Анкориджі Фото: Getty Images

22:16. Після короткої фотосесії американський і російський лідери сіли в автомобіль під вигуки журналістів, що питали в Путіна, коли він припинить вбивства цивільних людей. Російський президент удав, що не почув.

22:09. Президенти США і РФ одночасно спустилися з трапів літаків до червоної доріжки.

Зустрівшись, Путін і Трамп потиснули одне одному руки.

Журналісти CNN повідомляли про приземлення літака Дональда Трампа на авіабазі в Анкориджі близько 21:30.

Про те, що літак президента РФ приземлився на військовій базі в Анкориджі на Алясці, ЗМІ з посиланням на дані сервісу Flightradar24 писали близько 20:50. Проте російський пропагандист Павло Зарубін тоді спростував повідомлення про те, що на території США вже приземлився сам Путін, і пояснив, що зазначений борт був "одним із передових літаків", а на прибуття президента ще чекають.

Телеканал CNN повідомляв, що на злітній смузі авіабази Елмендорф в Анкориджі до прибуття Путіна і Трампа розстелили червону доріжку у формі літери L, щоб вони спустилися нею до платформи за написом "АЛЯСКА 2025". Журналісти відзначили, що біля червоної доріжки вишикувалися чотири винищувачі F-22 Raptor, і пояснили, що серед обов'язків військових літаків в Ельмендорфі є перехоплення російських літаків, які наважаться вторгнутися в повітряний простір США.

Зустріч Трампа і Путіна пройде у форматі 3 на 3

Неназваний високопоставлений чиновник Білого дому повідомив медіа NBC News, запланованої зустрічі між президентами віч-на-віч не буде, оскільки до Дональда Трампа під час переговорів приєднаються державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний представник Стів Віткофф. За інформацією SkyNews, до президента РФ приєднаються його помічник Юрій Ушаков і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Російські ЗМІ поширили зроблене головою Російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим фото, як стверджується, приміщення для переговорів у межах саміту США — Росія.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час перельоту до Анкориджа сказав журналістам, що якщо Путін не припинить війну після зустрічі на Алясці, Штати посилять санкції проти Москви.

Президент України Володимир Зеленський перед зустріччю Трампа і Путіна 15 серпня заявив, що час завершувати війну, проте відповідні кроки для цього має зробити Росія.

