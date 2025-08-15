Трамп пояснив, що буде, якщо Путін не припинить війну після зустрічі на Алясці

Президент США Дональд Трамп заявив, що не намагається покласти край війні в Україні для поліпшення власного життя.

Глава Білого дому наголосив, що його головна місія — "врятувати багато життів", пише CNN за слідами бесіди Трампа з журналістами на борту літака Air Force One дорогою в Анкорідж (Аляска), де відбудеться його зустріч із російським президентом Володимиром Путіним.

Він підкреслив, що міг би зосередитися на своїй країні, але хоче зупинити війну. Трамп сказав, що не їде в Аляску, щоб укласти угоду від імені України, а що його мета — змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.

Що буде, якщо Путін не закінчить війну

Якщо глава Кремля не погодиться покласти край бійні, то наслідки для Росії будуть суворими, обіцяє політик, маючи на увазі посилення санкцій щодо Москви.

Політик додав, що Путін помиляється, коли думає, що атаки по Україні йому допомагають досягти своїх цілей, а насправді "йому це шкодить".

Питання територіальних поступок теж стало темою бесіди преси і Трампа. Він заявив, що обмін територіями розглядатимуть, але які Україна віддасть, вона "вирішить сама".

Що стосується гарантій безпеки для України в рамках угоди про припинення війни Трамп не став давати жодних обіцянок.

Він зазначив, що "відкритий для цієї ідеї", але Європа має взяти на себе провідну роль.

Україна і НАТО: позиція Трампа

Також президент США ясно дав зрозуміти, що мови про вступ України до НАТО бути не може.

"Не у формі НАТО. Є речі, які не стануться", — наголосив він.

Нагадаємо, президенти Росії та США проведуть сьогодні, 15 серпня, зустріч у місті Анкорідж (штат Аляска). Вона відбудеться на військовій базі США.

Це будуть перші очні переговори глав двох держав із червня 2021 року, коли Володимир Путін зустрівся в Женеві з тодішнім президентом США Джо Байденом. Путін стане першим в історії російським лідером, який відвідає Аляску, продану США 1867 року за $7,2 мільйона.

Україну та її європейських союзників на Аляску не запросили, але президент України Володимир Зеленський був у Берліні, де разом із канцлером Фрідріхом Мерцем та іншими лідерами провів відеозустріч із Дональдом Трампом.