Замість санкцій отримав саміт на Алясці: що відомо про зустріч Трампа і Путіна

Президенти США і Росії ще не дісталися Анкоріджа, де на військовій базі пройде саміт на Алясці щодо припинення війни в Україні. Але пристрасті закипають і подробиць про зустріч в одному з американських штатів стає все більше. Наприклад, глава МЗС РФ прилетів у кофті з написом СРСР, а кремлівський пул журналістів поселили на стадіоні.

Related video

Зустріч Путіна і Трампа запланована на 15 серпня і пройде об 11:00 за місцевим часом (о 22:00 за Києвом), якщо не трапиться форс-мажор. А на це час ще є. Володимир Путін поки що перебуває в Росії, причому в тому регіоні, де його не бачили роками. А Дональд Трамп ще не вилетів із Вашингтона. Фокус зібрав усе, що відомо про саміт на Алясці.

Поки точно відомо тільки одне, зустріч Путіна і Трампа відбудеться на Об'єднаній військовій базі Елмендорф-Річардсон біля Анкоріджа. Базу вибрали після того, як виявилося, що на Алясці через пік туристичного сезону неможливо знайти підходящий готель, щоб розмістити всі делегації та забезпечити належний прийом і охорону.

Саміт на Алясці — склади делегацій

Також відомий склад делегацій. Склад російської делегації визначено. До неї увійшли міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Бєлоусов, міністр фінансів Антон Силуанов і спецпредставник президента з інвестиційно-економічного співробітництва із зарубіжними країнами Кирило Дмитрієв.

З боку США, окрім президента Дональда Трампа, ймовірно, будуть присутні віцепрезидент Джей Ді Венс, держсекретар Марко Рубіо, спецпредставник Стів Віткофф і міністр фінансів Скотт Бессент.

Напередодні саміту російські пропагандистські канали опублікували відео "російсько-американської дружби", де нагадали, як США і СРСР іноді співпрацювали. Але не пояснили, до чого до цих досягнень сучасна РФ.

Ролик, опублікований напередодні саміту на Алясці

Саміт на Алясці: що відомо про російську делегацію

Примітно, що на Аляску полетіло кілька літаків із Москви. Один російський урядовий літак уже приземлився в Анкориджі. Слідом за ним летять ще два, але Путін не в них.

Увечері четверга за Москвою Іл-96 з реєстраційним номером RA-96023 льотного загону "Россия" приземлився в аеропорту Анкоріджа. На ньому була "одна з передових груп" служби протоколу.

Цей літак 2018 року опинився в центрі "кокаїнової справи" — аргентинська поліція повідомляла, що він мав перевезти велику партію наркотику з Буенос-Айреса до Москви.

Російські літаки в аеропорту Анкоріджа

У другій половині дня з Москви до Анкоріджа з різницею в годину вилетіли ще два урядові Іл-96 (RA-96019 і RA-96018). На першому — журналісти кремлівського пулу, на іншому летів глава МЗС Сергій Лавров із частиною російської делегації.

Дмитро Пєсков тим часом з іншого, четвертого, літака розповів журналістові "России 1" Павлу Зарубіну, що у Путіна дорогою на Аляску запланована ще й поїздка до Росії. Зарубін своє відео зняв на тлі Ту-214 спеціального льотного загону.

О 17:40 за московським часом Ту-214 (RA-64531) вилетів із "Внуково" і вимкнув транспондер через 20 хвилин, зникнувши з доступу Flightradar24.

Також в Анкорідж летить ще один літак — глава РФПІ Кирило Дмитрієв вирушив на саміт Трампа і Путіна на приватному бізнес-джеті. Примітно, але безпересадковий переліт на Аляску з Москви займає приблизно 9 годин 40 хвилин. За цей час літак долає понад 7 тис. км і перетинає 11 часових поясів.

В Анкоридж росіяни привезли 50 журналістів кремлівського пулу. І з ними вже стався казус. Росіян поселили на стадіоні Alaska Airlines Center. На відео видно, що кремлівським журналістам поставили розкладачки та ширми. А також розставили вказівники російською мовою.

Кремлівський пул журналістів поселили на стадіоні

Зазначається, що в Анкорідж прилетіли телевізійні групи провідних каналів, кореспонденти радіо, газет та інформаційних агентств, серед яких і кореспондент ТАРС, який оптимістично зауважив, що "до спартанських умов працівникам ЗМІ не звикати", адже вони ночували в чернечих келіях і наметах у лісі. Але вони "поповнюють скарбничку веселих історій". Але окремо повідомив, що простирадл росіянам не видали, рушники і туалетний папір виклали гіркою при вході в душові, а також окремо попередили, що "за кожен номер, пошкоджений димом або тютюном, стягуватиметься штраф у розмірі 1 000 доларів США".

Глава російського МЗС з'явився на Аляску в кофті (є припущення, що вона дамська) з написом "СССР" і вже повідомив, що російська делегація нічого "не загадує наперед".

Сергій Лавров прибув на Аляску в дамській кофті з написом СРСР

"Ми знаємо, що у нас є аргументи, позиція зрозуміла і чітка. Ми будемо їх викладати", — заявив Лавров.

Де зараз перебувають Путін і Трамп

Дорогою на Аляску Володимир Путін залетів до Магадана, де за 25 років при владі бував тільки двічі: у 2005 і в 2011 рр.

Там Путін раптово відвідає завод із виробництва риб'ячого жиру "Омега-Сі", спорткомплекс "Президентський", парк "Маяк", покладе квіти до пам'ятника льотчикам-героям, проведе нараду і зустрінеться з главою регіону Сергієм Носовим.

Жителі Магадана вже зафільмували президентський кортеж із кількох десятків машин, який проїжджав десь у напівзруйнованій промзоні.

Путін у Магадані

А президент США Дональд Трамп усе ще в Білому домі у Вашингтоні. На Аляску він вилетить близько сьомої години ранку 15 серпня.

Як відбуватиметься зустріч Путіна і Трампа

Президенти Росії та США проведуть 15 серпня зустріч у місті Анкорідж (штат Аляска). Це будуть перші очні переговори глав двох держав із червня 2021 року, коли Володимир Путін зустрівся в Женеві з тодішнім президентом США Джо Байденом. Путін стане першим в історії російським лідером, який відвідає Аляску, що була продана США 1867 року за 7,2 мільйона доларів США,

Помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив у четвер, що зустріч Путіна і Трампа розпочнеться з бесіди тет-а-тет, у якій, крім лідерів, братимуть участь тільки перекладачі. Потім до лідерів приєднаються члени делегацій — по п'ять осіб із кожного боку. За його словами, центральною темою зустрічі буде врегулювання української кризи, але Путін і Трамп зачеплять і "ширші завдання для забезпечення миру і безпеки, а також актуальні та найгостріші міжнародні та регіональні питання".

Які прогнози зустрічі Путіна і Трампа

"Думаю, було б непогано посидіти разом, а потім розійтися. А якщо зустріч закінчиться невдало, я просто проведу прес-конференцію і піду", — сказав Трамп в ефірі Fox Radio. Але кінцева мета зустрічі: зібрати Путіна і Зеленського в одній кімнаті для обговорення розбіжностей. Трамп припустив, що тільки вони зможуть знайти спосіб покласти край війні шляхом "обміну територіями".

Російська сторона заявила, що центральною темою саміту буде "врегулювання української кризи, але лідери торкнуться й інших тем".

Політичні експерти та дипломати припускають, що Путін, імовірно, спробує домогтися для Росії якомога більшої кількості поступок і вигод в обмін на припинення вогню, якого так бажає Трамп, щоб зберегти свій статус миротворця.

Україну та її європейських союзників на Аляску не запросили, але президент України Володимир Зеленський був у Берліні, де разом із канцлером Фрідріхом Мерцем та іншими лідерами провів відеозустріч із Дональдом Трампом. Американського президента попередили Трампа, що Путін блефує, говорячи про бажання миру. Київ навіть заявив, що Росія готується до нових наступів.

Лідери України та Європи 13 серпня закликали Трампа не погоджуватися на жодні вимоги Путіна щодо миру в обмін на землю після екстреного віртуального саміту.

Проте переговори можуть стати переломним моментом для сторін, зацікавлених у війні в Україні, яка триває вже три з половиною роки, а також каталізатором геополітичних змін.

Зустріч Путіна і Трампа — про що домовлятимуться на саміті

Головна мета Трампа в п'ятницю — чинити тиск на Путіна і домогтися припинення вогню, але ключовим моментом буде те, якої форми це може набути, яких обіцянок може бути дано та які "червоні лінії" доведеться перетнути — зокрема, територіальні поступки і гарантії безпеки — для досягнення угоди.

Зеленський заявив, що територіальна цілісність України закріплена в Конституції. Будь-які зміни до неї мають бути схвалені референдумом, який має бути схвалений українським парламентом.

Є й інший варіант: Україна визнає де-факто російський контроль над чотирма регіонами, які вона загалом окупує, а не де-юре (юридично й офіційно). Але, знову ж таки, як тоді можна буде підтримувати "справедливий і міцний" мир в Україні і хто буде його підтримувати, ймовірно, стане каменем спотикання.

При цьому джерело, близьке до Кремля, повідомило про наявність ознак того, що Москва може бути готова до компромісу щодо України. Путіну, чия військова економіка демонструє деякі ознаки напруження, потрібно, щоб Трамп допоміг Росії вирватися з лещат західних санкцій, що постійно посилюються, або, принаймні, щоб він не ввів щодо Москви нових санкцій, чим уже пригрозив президент США.

Напередодні саміту російський президент запропонував Трампу ще одну угоду: нову угоду про контроль над ядерними озброєннями, яка замінить останню чинну угоду, термін дії якої спливає в лютому наступного року. Аналітики кажуть, що Путін може спробувати створити видимість того, що він дає Трампу те, чого той хоче, зберігаючи при цьому свободу дій для ескалації.

Реакція жителів Аляски на саміт Трампа і Путіна

Неабияке обурення викликав сам факт того, що росіян приймають на американській землі, а також запросили на військову базу Елмендорф-Річардсон.

Жителі Анкоріджа вийшли на вулиці, щоб підтримати Україну, і розгорнули прапори і плакати, які засуджують агресію Росії і сам факт прибуття росіян на Аляску, про яку в РФ постійно заявляють, що продана вона, мовляв, була незаконно.

Протест в Анкориджі

Кремлівський лідер "змушує жителів Аляски нервувати", зазначив Макс Браун, політолог з Анкоріджа і місцевий активіст.

"Путін заявив, що вони хочуть повернути Аляску… Я думаю, Путін взагалі змушує жителів Аляски нервувати. Росія — наш сусід, і ми знаємо, що це ворожий сусід, але російська культура також тісно пов'язана з Аляскою, і між нами є якась близькість", — додав Браун.

Але на його думку, сам факт проведення саміту на Алясці, незалежно від його результату, можна розглядати як перемогу Путіна.

"Він успішно розморозив себе дипломатично, і те, що він на нашій території, підвищує його легітимність. Замість санкцій він отримав саміт", — резюмував Браун.

Аляска — це не Росія: чому ця тема спливає дедалі частіше в РФ

Варто нагадати історію штату Аляска, яка і справді, тісно пов'язана з Росією, через що російські пропагандисти час від часу нагадують, що її "треба повернути". Лише 2024 року Путін підписав указ про виділення коштів на дослідження та реєстрацію російської власності за кордоном, зокрема й на колишніх територіях Російської імперії та СРСР.

Після чого заступник головного спікера Держдепартаменту Ведант Пател зробив ремарку, заявивши, що Росії Аляску не бачити.

"Ну, я думаю, я можу говорити від імені всіх нас в уряді США і сказати, що Путін точно не отримає Аляску назад", — заявив на брифінгу, викликавши сміх в аудиторії.

У США вже багато разів заявляли, що Росія Аляски не отримає

Третій президент РФ Дмитро Медведєв відреагував на відповідь Держдепартаменту, заявивши, що "ми будемо чекати, коли її повернуть у будь-який день. Тепер війни не уникнути".

Аляска і справді раніше належала Російській імперії. Першими європейцями, які відвідали Аляску 21 серпня 1732 року, були члени команди бота "Св. Гавриїл". Аляска, чия назва з алеутської буквально означає "материк", перебувала під управлінням Російсько-американської компанії. Але бойові дії на Далекому Сході в період Кримської війни показали абсолютну незахищеність цих земель. І щоб не втратити Аляску задарма, її вирішили продати. Підписання договору продажу Аляски відбулося 30 березня 1867 року у Вашингтоні. Територія площею 1 мільйон 519 тисяч км. кв. була продана за 7,2 мільйона доларів золотом, тобто по 4,74 долара за 1 км. кв. За часів СРСР питання про "повернення Аляски" не порушувалося. Ця тема стала актуальною тільки в сучасній Росії.

Нагадаємо, Фокус писав про те, що час зустрічі на Алясці Путіна і Трампа змінився.

Також було викладено три базові сценарії майбутньої розмови Трампа і Путіна.