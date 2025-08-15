Вместо санкций получил саммит на Аляске: что известно о встрече Трампа и Путина

Президенты США и России еще не добрались до Анкориджа, где на военной базе пройдет саммит на Аляске о прекращении войны в Украине. Но страсти закипают и подробностей о встрече в одном из американских штатов становится все больше. Например, глава МИД РФ прилетел в кофте с надписью СССР, а кремлевский пул журналистов поселили на стадионе.

Встреча Путина и Трампа запланирована на 15 августа и пройдет в 11:00 по местному времени (в 22:00 по Киеву), если не случится форс-мажор. А на это время еще есть. Владимир Путин пока еще находится в России, причем в том регионе, где его не видели годами. А Дональд Трамп еще не вылетел из Вашингтона. Фокус собрал все, что известно про саммит на Аляске.

Пока точно известно только одно, встреча Путина и Трампа пройдет на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон возле Анкориджа. Базу выбрали после того, как оказалось, что на Аляске из-за пика туристического сезона невозможно найти подходящий отель, чтобы разместить все делегации и обеспечить должный прием и охрану.

Саммит на Аляске — составы делегаций

Также известен состав делегаций. Состав российской делегации определен. В нее вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Со стороны США, кроме президента Дональда Трампа, вероятно, будут присутствовать вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпредставитель Стив Уиткофф и министр финансов Скотт Бессент.

В преддверии саммита российские пропагандистские каналы опубликовали видео "российско-американской дружбы", где напомнили, как США и СССР иногда сотрудничали. Но не обїяснили, причем к этим достижениям современная РФ.

Ролик, опубликованный в преддверии саммита на Аляске

Саммит на Аляске: что известно о российской делегации

Примечательно, что на Аляску полетело несколько самолетов из Москвы. Один российский правительственный самолет уже приземлился в Анкоридже. Вслед за ним летят еще два, но Путин не в них.

Вечером четверга по Москве Ил-96 с регистрационным номером RA-96023 летного отряда "Россия" приземлился в аэропорту Анкориджа. На нем была "одна из передовых групп" службы протокола.

Этот самолет в 2018 году оказался в центре "кокаинового дела" — аргентинская полиция сообщала, что он должен был перевезти крупную партию наркотика из Буэнос-Айреса в Москву.

Российские самолеты в аэропорту Анкориджа

Во второй половине дня из Москвы в Анкоридж с разницей в час вылетели еще два правительственных Ил-96 (RA-96019 и RA-96018). На первом — журналисты кремлевского пула, на другом летел глава МИД Сергей Лавров с частью российской делегации.

Дмитрий Песков тем временем из другого, четвертого, самолета рассказал журналисту "России 1" Павлу Зарубину, что у Путина по дороге на Аляску запланирована еще и поездка в России. Зарубин свое видео снял на фоне Ту-214 специального летного отряда.

В 17:40 по московскому времени Ту-214 (RA-64531) вылетел из Внуково и выключил транспондер через 20 минут, исчезнув из доступа Flightradar24.

Также в Анкоридж летит еще один самолет — глава РФПИ Кирилл Дмитриев отправился на саммит Трампа и Путина на частном бизнес-джете. Примечательно, но беспересадочный перелет на Аляску из Москвы занимает примерно 9 часов 40 минут. За это время самолет преодолевает свыше 7 тыс. км и пересекает 11 часовых поясов.

В Анкоридж россияне привезли 50 журналистов кремлевского пула. И с ними уже произошел казус. Россиян поселили на стадионе Alaska Airlines Center. На видео видно, что кремлевским журналистам поставили раскладушки и ширмы. А также расставили указатели на русском языке.

Кремлевский пул журналистов поселили на стадионе

Отмечается, что в Анкоридж прилетели телевизионные группы ведущих каналов, корреспонденты радио, газет и информационных агентств, среди которых и корреспондент ТАСС, который оптимистично заметил, что "к спартанским условиям сотрудникам СМИ не привыкать", так как они ночевали в монашеских кельях и палатках в лесу. Но они "пополняют копилку веселых историй". Но отдельно сообщил, что простыней россиянам не выдали, полотенца и туалетную бумагу выложили горкой при входе в душевые, а также отдельно предупредили, что "за каждый номер, поврежденный дымом или табаком, будет взиматься штраф в размере 1 000 долларов США".

Глава российского МИД явился на Аляску в кофте (есть предположения, что она дамская) с надписью "СССР" и уже сообщил, что российская делегация ничего "не загадывает наперед".

Сергей Лавров прибыл на Аляску в дамской кофте с надписью СССР

"Мы знаем, что у нас есть аргументы, позиция понятная и четкая. Мы будем их излагать", — заявил Лавров.

Где сейчас находятся Путин и Трамп

По дороге на Аляску Владимир Путин залетел в Магадан, где за 25 лет у власти бывал только дважды: в 2005 и в 2011 гг.

Там Путин внезапно посетит завод по производству рыбьего жира "Омега-Си", спорткомплекс "Президентский", парк "Маяк", возложит цветы к памятнику летчикам-героям, проведет совещание и встретится с главой региона Сергеем Носовым.

Жители Магадана уже сняли президентский кортеж из нескольких десятков машин, который проезжал где-то в полуразрушенной промзоне.

Путин в Магадане

А президент США Дональд Трамп все еще в Белом доме в Вашингтоне. На Аляску он вылетит около семи часов утра 15 августа.

Как будет проходить встреча Путина и Трампа

Президенты России и США проведут 15 августа встречу в городе Анкоридж (штат Аляска). Это будут первые очные переговоры глав двух государств с июня 2021 года, когда Владимир Путин встретился в Женеве с тогдашним президентом США Джо Байденом. Путин станет первым в истории российским лидером, посетившим Аляску, которая была продана США в 1867 году за 7,2 миллиона долларов США,

Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил в четверг, что встреча Путина и Трампа начнется с беседы тет-а-тет, в которой, помимо лидеров, будут участвовать только переводчики. Затем к лидерам присоединятся члены делегаций — по пять человек с каждой стороны. По его словам, центральной темой встречи будет урегулирование украинского кризиса, но Путин и Трамп затронут и "более широкие задачи для обеспечения мира и безопасности, а также актуальные и самые острые международные и региональные вопросы".

Какие прогнозы встречи Путина и Трампа

"Думаю, было бы неплохо посидеть вместе, а потом разойтись. А если встреча закончится неудачно, я просто проведу пресс-конференцию и уйду", — сказал Трамп в эфире Fox Radio. Но конечная цель встречи: собрать Путина и Зеленского в одной комнате для обсуждения разногласий. Трамп предположил, что только они смогут найти способ положить конец войне путем "обмена территориями".

Российская сторона заявила, что центральной темой саммита будет "урегулирование украинского кризиса, но лидеры затронут и другие темы".

Политические эксперты и дипломаты предполагают, что Путин, вероятно, попытается добиться для России как можно большего количества уступок и выгод в обмен на прекращение огня, которого так желает Трамп, чтобы сохранить свой статус миротворца.

Украину и ее европейских союзников на Аляску не пригласили, но президент Украины Владимир Зеленский был в Берлине, где вместе с канцлером Фридрихом Мерцем и другими лидерами провел видеовстречу с Дональдом Трампом. Американского президента предупредили Трампа, что Путин блефует, говоря о желании мира. Киев даже заявил, что Россия готовится к новым наступлениям.

Лидеры Украины и Европы 13 августа призвали Трампа не соглашаться ни на какие требования Путина относительно мира в обмен на землю после экстренного виртуального саммита.

Тем не менее, переговоры могут стать переломным моментом для сторон, заинтересованных в войне на Украине, которая продолжается уже три с половиной года, а также катализатором геополитических изменений.

Встреча Путина и Трампа — о чем будут договариваться на саммите

Главная цель Трампа в пятницу — оказать давление на Путина и добиться прекращения огня, но ключевым моментом будет то, какую форму это может принять, какие обещания могут быть даны и какие "красные линии" придется пересечь — в частности, территориальные уступки и гарантии безопасности — для достижения соглашения.

Зеленский заявил, что территориальная целостность Украины закреплена в Конституции. Любые изменения в нее должны быть одобрены референдумом, который должен быть одобрен украинским парламентом.

Есть и другой вариант: Украина признает де-факто российский контроль над четырьмя регионами, которые она в целом оккупирует, а не де-юре (юридически и официально). Но, опять же, как тогда можно будет поддерживать "справедливый и прочный" мир в Украине и кто будет его поддерживать, вероятно, станет камнем преткновения.

При этом источник, близкий к Кремлю, сообщил о наличии признаков того, что Москва может быть готова к компромиссу по Украине. Путину, чья военная экономика демонстрирует некоторые признаки напряжения, нужно, чтобы Трамп помог России вырваться из тисков постоянно ужесточающихся западных санкций или, по крайней мере, чтобы он не ввел в отношении Москвы новые санкции, чем уже пригрозил президент США.

Накануне саммита российский президент предложил Трампу еще одну сделку: новое соглашение о контроле над ядерными вооружениями, которое заменит последнее действующее соглашение, срок действия которого истекает в феврале следующего года. Аналитики говорят, что Путин может попытаться создать видимость того, что он дает Трампу то, чего тот хочет, сохраняя при этом свободу действий для эскалации.

Реакция жителей Аляски на саммит Трампа и Путина

Изрядное возмущение вызвал сам факт того, что россиян принимают на американской земле, а также пригласили на военную базу Элмендорф-Ричардсон.

Жители Анкориджа вышли на улицы, чтобы поддержать Украину и развернули флаги и плакаты, осуждающие агрессию России и сам факт прибытия россиян на Аляску, о которой в РФ постоянно заявляют, что продана она, дескать, была незаконно.

Протест в Анкоридже

Кремлевский лидер "заставляет жителей Аляски нервничать", отметил Макс Браун, политолог из Анкориджа и местный активист.

"Путин заявил, что они хотят вернуть Аляску… Я думаю, Путин вообще заставляет жителей Аляски нервничать. Россия — наш сосед, и мы знаем, что это враждебный сосед, но русская культура также тесно связана с Аляской, и между нами есть некая близость", — добавил Браун.

Но по его мнению, сам факт проведения саммита на Аляске, независимо от его результата, можно рассматривать как победу Путина.

"Он успешно разморозил себя дипломатически, и то, что он на нашей территории, повышает его легитимность. Вместо санкций он получил саммит", — резюмировал Браун.

Аляска – это не Россия: почему эта тема всплывает все чаще в РФ

Стоит напомнить историю штата Аляска, которая и правда, тесно связана с Россией, из-за чего российские пропагандисты время от времени напоминают, что ее "надо вернуть". Только в 2024 году Путин подписал указ о выделении средств на исследование и регистрацию российской собственности за границей, в том числе и на бывших территориях Российской империи и СССР.

После чего заместитель главного спикера Госдепартамента Ведант Пател сделал ремарку, заявив, что России Аляску не видать.

"Ну, я думаю, я могу говорить от имени всех нас в правительстве США и сказать, что Путин точно не получит Аляску назад", – заявил на брифинге, вызвав смех у аудитории.

В США уже много раз заявляли, что Россия Аляску не получит

Третий президент РФ Дмитрий Медведев отреагировал на ответ Госдепартамента, заявив, что "мы будем ждать, когда ее вернут в любой день. Теперь войны не избежать".

Аляска и правда ранее принадлежала Российской империи. Первыми европейцами, посетившими Аляску 21 августа 1732 года, были члены команды бота "Св. Гавриил". Аляска, чье название с алеутского буквально означает "материк", находилась под управлением Российско-американской компании. Но боевые действия на Дальнем Востоке в период Крымской войны показали абсолютную незащищенность этих земель. И чтобы не потерять Аляску задарма, ее решили продать. Подписание договора продажи Аляски состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Территория площадью 1 миллион 519 тысяч км. кв. была продана за 7,2 миллиона долларов золотом, то есть по 4,74 доллара за 1 км. кв. Во времена СССР вопрос о "возвращении Аляски" не поднимался. Эта тема стала актуальна только в современной России.

