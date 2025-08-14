На Аляску для подготовки встречи Путина и Трампа отправился самолет РФ по "кокаиновому делу", — СМИ

Самолет президента РФ с бортовым номером RA-96023, который 14 августа вылетел из Москвы в Анкоридж на Аляске, вероятно, для подготовки встречи американского и российского лидеров, фигурировал в деле об изъятии почти 400 кг кокаина в зданиях посольства РФ в Аргентине.

Related video

Расследовательский проект "Система" отмечает, что самолет по "кокаиновому делу" вылетел на Аляску из аэропорта "Внуково" в Москве около 8 утра. По данным российских СМИ, этим бортом Ил-96 специального летного отряда "Россия" может лететь одна из передовых групп, которая занимается подготовкой запланированной на 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон встречи Путина и Трампа.

По словам журналистов, самолетом RA-96023 нередко пользуются разного уровня российские чиновники. В частности, в 2024 году его, по сообщениям пресс-секретаря российского Министерства иностранных дел Марии Захаровой, использовали для ротации дипломатов РФ и Штатов. Также, по данным расследователей, бортом RA-96023 нередко летал бывший секретарь Совета безопасности РФ, помощник Путина Николай Патрушев.

Самолет президента РФ был замешан в "кокаиновом деле"

Журналисты проекта отметили, что вышеупомянутый Ил-96 приобрел громкую славу 7 лет назад, когда в зданиях российского посольства в столице Аргентины Буэнос-Айресе правоохранители изъяли почти 400 кг кокаина. После этого местная жандармерия опубликовала фотографии российского самолета, который должен был перевезти в Россию то же запрещенное вещество (хотя на тот момент груз уже был подменен).

По словам расследователей, на сфотографированном лайнере можно было увидеть бортовой номер RA-96023. На публикацию отреагировало российское управление делами президента и заявило, что спецборт не участвовал в перевозке кокаина. По поводу фото в России сказали, что они "могли быть сфальсифицированы".

Маршрут самолета RA-96023 14 августа по данным Flightradar24 Фото: Telegram

Напомним, самолет Путина зафиксировали в небе в первой половине дня 14 августа. Спецборт РФ с регистрационным номером RA-96023, согласно информации сайта Flightradar24, направлялся в Анкоридж из Москвы.

В саммите на Аляске 15 августа в составе российской делегации, кроме Владимира Путина, примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также специальный представитель президента Кирилл Дмитриев.