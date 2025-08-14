Саммит на Аляске: с кем полетел Путин и во сколько начнется встреча с Трампом

Помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что встреча Дональда Трампа и Путина состоится на Аляске ориентировочно в 11:30 по местному времени, или в 22:30 по Киеву. Ушаков тоже полетел в Анкоридж, как и глава российского МИД Сергей Лавров.

По словам помощника президента Юрия Ушакова, Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп проведут встречу 15 августа на территории Аляски ориентировочно в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву). По словам Ушакова, первоначально запланирован разговор в формате тет-а-тет при участии переводчиков. После двусторонней беседы лидеров предполагается проведение расширенного заседания с участием официальных представителей обеих стран, сообщает URA.RU.

"Что касается повестки дня саммита, то, наверное, всем очевидно, что центральной темой будет урегулирование украинского кризиса. В том числе с учетом обсуждения, которое было проведено в Кремле, как вы помните, 6 августа с участием специального посланника президента США Стива Уиткоффа", — заявил Ушаков.

Также Трамп и Путин, по словам Ушакова, будут обсуждать "актуальные международные и региональные темы", а также "механизмы укрепления мира и безопасности".

"Дополнительно в повестке запланирован обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и развитию торгово-экономического взаимодействия между Россией и США", — сообщил Ушаков.

По словам Ушакова, в переговорах примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, а также специальный представитель президента Кирилл Дмитриев. Темы встреч носят закрытый характер, а состав делегации ограничен "пятью ключевыми представителями российских властей".

Напомним, встреча Дональда Трампа и Путина на Аляске пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон возле Анкориджа.

Также Фокус писал, что спецборт РФ уже вылетел на Аляску и сейчас находится над северным побережьем России.