Самолет Путина зафиксировали в небе: спецборт РФ летит на Аляску (фото)

Самолет с регистрационным номером RA-96023 прямо в эти минуты держит курс в Анкоридж, Аляска. Вероятно, на борту находится российский президент Владимир Путин.

На 15 августа назначена встреча кремлевского лидера с президентом США Дональдом Трампом. Не исключено, что Путин решил прилететь заранее, или же по пути будет остановка и дозаправка на Камчатке. Сейчас спецборт РФ на сайте Flightradar24 отслеживают почти 13 тысяч человек.

Спецборт РФ пролетит над северным побережьем России и в итоге приземлится на Аляске. Однако накануне ходили слухи, что Владимир Путин сделает остановку на Камчатке.

Возле камчатского города Елизово расположен ближайший к Аляске аэропорт, подходящий для промежуточной остановки российского борта №1.

Спецборт Путина пролетит над северным побережьем России Фото: Flightradar24

На этом аэродроме одновременно с гражданской базируется и военная авиация. Местные власти весной официально открыли новое здание аэровокзала, а губернатор Камчатского края Владимир Солодов даже лично звал Путина на его открытие. Но инсайдеры сообщили, что аэропорт не достроен. Так что неизвестно, будет ли эта промежуточная остановка перед полетом в Анкоридж.

Что известно о самолете Путина

Роль самолета президента России выполняют воздушные суда из авиационного парка специального летного отряда "Россия", предназначенные для перевозки президента России и других государственных деятелей России. Президентский самолет находится на балансе Управления делами президента.

Основным президентским самолетом в России с 1996 года является четырехдвигательный широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-300ПУ — значительно модифицированный вариант пассажирского Ил-96. Две буквы (ПУ) обозначения означают "пункт управления".

Самолет Путина Фото: РИА Новости

Отделкой салона занималось подразделение Diamond Aircraft из Вены, Австрия. Внешне самолет Путина от прочих отличает большая надпись "Россия" на борту и изображение российского флага на хвосте.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Путина на Аляске пройдет 15 августа на военной базе Элмендорф-Ричардсон возле Анкориджа.

Фокус подробно писал о этой военной базе, которая имеет богатую историю со времен Второй мировой войны.