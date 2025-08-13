Северный оплот США: что известно о военной базе Элмендорф-Ричардсон, где встретятся Путин и Трамп

Военная база возле Анкориджа была выбрана для встречи президента США и главы Кремля по очень прозаичной причине: на Аляске сейчас пик туристического сезона и все места, подходящие для встречи президентов, оказались заняты.

Related video

Организаторы саммита Дональда Трампа и Владимира Путина вскоре пришли к выводу, что единственным городом в огромном штате Аляска, подходящим для проведения саммита, будет Анкоридж. И только Объединенная база Элмендорф-Ричардсон на северной окраине города может удовлетворить требования безопасности для исторической встречи. Хотя Белый дом и надеялся избежать ситуации, когда российский лидер и его свита оказываются на территории американского военного объекта. Фокус собрал все, что известно об исторической военной базе Элмендорф-Ричардсон, куда нога Трампа вступит впервые с 2019 года, а нога российского президента и вовсе впервые.

Военная база Элмендорф-Ричардсон расположена возле Анкориджа Фото: Скриншот

Объединенная база Элмендорф-Ричардсон (JBER) была образована только в 2010 году, когда слились база Форт Ричардсон и авиабаза Элмендорф.

Военные на базе Элмендорф-Ричардсон

База Элмендорф-Ричардсон, названная в честь двух американских героев, — пилота Хью М. Элмендорфа и бригадного генерала Уайлдса П. Ричардсона, — расположена в юго-центральной части Аляски, среди живописных заснеженных гор, озер, рек и ледников.

База Элмендорф-Ричардсон славится своими красивыми видами

Этот район изобилует дикой природой, так что на территорию базы часто заходят лоси и медведи.

Трамп выступает на базе Элмендорф-Ричардсон в 2019 году Фото: Соцмережі

Здесь никогда не принимали советских, а потом и российских лидеров. И сам Дональд Трамп бывал тут только в 2019 году.

Что известно о встрече Трампа и Путина на военной базе Элмендорф-Ричардсон

Белый дом и Кремль выбрали Аляску в качестве места проведения саммита после продолжительных закулисных переговоров. По словам источников, подходящих мест для встречи было немного, особенно учитывая ордер на арест Путина по обвинению в военных преступлениях, выданный Международным уголовным судом в 2023 году.

Россия отказалась от европейского направления — даже в таких городах, как Вена или Женева, где лидеры США и России встречались еще со времен холодной войны.

В конечном итоге выбор пал на Венгрию (премьер-министр которой Виктор Орбан близок как к Трампу, так и к Путину) и Соединенные Штаты в качестве возможных хозяев, сообщили два американских чиновника.

Американские официальные лица были обрадованы и несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на Аляске, которая когда-то была частью Российской империи.

"Я считаю, что было бы очень уважительно, если бы президент России приехал в нашу страну, а не мы бы отправились в его страну или даже в какое-либо третье государство", — заявил Трамп на этой неделе.

"Единственное место лучше Аляски для Путина — это проведение саммита в Москве", — заявил бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, который поссорился с Трампом во время его первого срока. Болтон заявил, что Аляска, как место для встречи – это "большая победа Путина".

Президентский самолет Трампа на базе Элмендорф-Ричардсон в 2019 году

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на саммите на Аляске, поэтому любая потенциальная трехсторонняя встреча пока не обсуждается.

Вместо этого Трамп проведет как минимум часть саммита с Путиным один на один и никто, кроме их переводчиков, не услышит деталей. Но место, где встречаются Путин и Трамп – весьма примечательное. Оно связано с СССР, холодной войной и является северным оплотом США на границе с Россией.

История военной базы Элмендорф-Ричардсон: Вторая мировая война

Строительство аэродрома Элмендорф-Филд, который век спустя стал частью военной базы, где встретятся Трамп и Путин, началось 8 июня 1940 года как крупного постоянного военного аэродрома недалеко от Анкориджа.

Военные самолеты на базе Элмендорф-Ричардсон

12 ноября 1940 года Военное министерство официально переименовало ранее известное как Элмендорф-Филд в Форт-Ричардсон. Авиабаза на базе получила название Элмендорф-Филд в честь капитана Хью М. Элмендорфа, погибшего в 1933 году во время летных испытаний экспериментального истребителя Consolidated Y1P-25 в Огайо.

В 1940 году, когда мир готовился ко Второй мировой войне, на Аляске ускорилось военное строительство. В 1940 году недалеко от Фэрбанкса был построен аэродром Лэдд-Филд как испытательная станция для работы в условиях холодного климата. Форт Ричардсон, названный в честь генерала 19 века Уайлдса П. Ричардсона, был построен в 1940-1941 годах недалеко от Анкориджа.

Армия планировала, что он станет значительным и постоянным военным сооружением. Первый персонал армейского воздушного корпуса прибыл 12 августа 1940 года. 12 ноября 1940 года военное министерство официально обозначило сооружение как Форт-Ричардсон.

Первое подразделение ВВС США, направленное на Аляску, 18-я эскадрилья преследования, прибыла в феврале 1941 года. Другие подразделения ВВС устремились на Аляску по мере развития японской угрозы в Тихом океане. Аэродром сыграл жизненно важную роль в качестве основного центра воздушной логистики и района сосредоточения во время Алеутской кампании и последующих воздушных операций против Курильских островов Японии.

Во время Второй мировой войны по программе ленд-лиза США передали Советскому Союзу около 8000 самолетов, которые находились на этой авиабазе. Американские экипажи доставили самолеты из Грейт-Фолс, штат Монтана, на аэродром Лэдд-Филд. Затем советские экипажи переправили самолеты в Сибирь и на фронт.

Пилоты, покидавшие Грейт-Фолс, следовали через ряд небольших аэродромов, известных как Северо-Западный промежуточный маршрут. Аэропорты были расположены с интервалами вдоль маршрута, который впоследствии послужил основой для строительства стратегического Аляскинского шоссе.

После нападения Японии на Перл-Харбор армейские инженеры начали строительство взлетно-посадочных полос на Алеутских островах для отражения возможных японских вторжений. Канадские и американские военные построили Аляскинское шоссе менее чем за восемь месяцев. Дорога длиной 1420 миль была построена как сухопутный путь снабжения для переброски войск и грузов на Аляску.

Битва за Алеутские острова

Аляска была единственным местом на североамериканском континенте, где велись бои во время Второй мировой войны, когда японские войска бомбили Датч-Харбор и захватили острова Атту и Кыска в Алеутской гряде.

История военной базы Элмендорф-Ричардсон в современное время

После Второй мировой войны авиабаза Элмендорф-Филд играла все большую роль в обороне Северной Америки, поскольку нестабильные отношения между США и СССР, возникшие в годы войны, переросли в холодную войну.

Будущая база Элмендорф-Ричардсон в 1970-х

Неопределенная мировая ситуация в конце 1940-х и начале 1950-х годов привела к значительному наращиванию сил противовоздушной обороны на Аляске. Региональный центр управления NORAD в Элмендорфе был создан в 1961 году и служил центром всех операций противовоздушной обороны на Аляске.

Силы противовоздушной обороны достигли своего пика в 1957 году, когда почти 200 истребителей были приписаны к шести эскадрильям истребителей-перехватчиков, расположенным в Элмендорфе и на авиабазе Лэдд. Девизом Элмендорфа стал "Надлежащее прикрытие для Америки". С окончанием холодной войны и усилением стратегической важности Аляски девиз изменился на "Надлежащее прикрытие и глобальная мощь", а затем на "Надлежащее прикрытие и глобальное взаимодействие".

Шеврон военного с базы Элмендорф-Ричардсон

Конец 1950-х, 1960-е и начало 1970-х годов привели к постепенному, но значительному сокращению сил противовоздушной обороны на Аляске в связи с изменением задач и требованиями войны во Вьетнаме.

Сегодня на Объединенной базе Элмендорф-Ричардсон базируются три крыла крыльями ВВС США общего состава, одна армейская бригада и несколько подразделений-арендаторов, включая подразделение резерва ВВС, командование Аляски, военно-воздушные силы, а также Национальная гвардия Аляски и ВВС Национальной гвардии. На объекте присутствуют и действуют военные всех родов войск, включая морскую пехоту, ВМС и береговую охрану.

Учения на базе Элмендорф-Ричардсон

Военные США на базе Элмендорф-Ричардсон

Напомним, утром 13 августа стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский едет в Берлин с неожиданным визитом. И будет сидеть рядом с Фридрихом Мерцем, участвуя в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом.

А тем временем советник Кремля по внешней политике Дмитрий Суслов 12 августа заявил, что Россия и США заключат предварительное соглашение без участия Украины и европейских лидеров. Мирное соглашение, по его словам, может предусматривать вывод войск ВС РФ с Донбасса.