Північний оплот США: що відомо про військову базу Елмендорф-Річардсон, де зустрінуться Путін і Трамп

Військову базу біля Анкоріджа обрали для зустрічі президента США і глави Кремля з дуже прозаїчної причини: на Алясці зараз пік туристичного сезону, і всі місця, які підходять для зустрічі президентів, виявилися зайняті.

Організатори саміту Дональда Трампа і Володимира Путіна незабаром дійшли висновку, що єдиним містом у величезному штаті Аляска, придатним для проведення саміту, буде Анкорідж. І тільки Об'єднана база Елмендорф-Річардсон на північній околиці міста може задовольнити вимоги безпеки для історичної зустрічі. Хоча Білий дім і сподівався уникнути ситуації, коли російський лідер і його свита опиняються на території американського військового об'єкта. Фокус зібрав усе, що відомо про історичну військову базу Елмендорф-Річардсон, куди нога Трампа ступить уперше з 2019 року, а нога російського президента і зовсім уперше.

Військова база Елмендорф-Річардсон розташована біля Анкоріджа Фото: Скриншот

Об'єднана база Елмендорф-Річардсон (JBER) була утворена тільки 2010 року, коли злилися база Форт Річардсон і авіабаза Елмендорф.

Військові на базі Елмендорф-Річардсон

База Елмендорф-Річардсон, названа на честь двох американських героїв, — пілота Г'ю М. Елмендорфа і бригадного генерала Вайлдса П. Річардсона, — розташована в південно-центральній частині Аляски, серед мальовничих засніжених гір, озер, річок і льодовиків.

База Елмендорф-Річардсон славиться своїми красивими краєвидами

Цей район рясніє дикою природою, тож на територію бази часто заходять лосі та ведмеді.

Трамп виступає на базі Елмендорф-Річардсон у 2019 році Фото: Соцмережі

Тут ніколи не приймали радянських, а потім і російських лідерів. І сам Дональд Трамп бував тут тільки 2019 року.

Що відомо про зустріч Трампа і Путіна на військовій базі Елмендорф-Річардсон

Білий дім і Кремль обрали Аляску як місце проведення саміту після тривалих закулісних переговорів. За словами джерел, підходящих місць для зустрічі було небагато, особливо з огляду на ордер на арешт Путіна за обвинуваченням у воєнних злочинах, виданий Міжнародним кримінальним судом 2023 року.

Росія відмовилася від європейського напряму — навіть у таких містах, як Відень або Женева, де лідери США і Росії зустрічалися ще з часів холодної війни.

Зрештою вибір припав на Угорщину (прем'єр-міністр якої Віктор Орбан близький як до Трампа, так і до Путіна) і Сполучені Штати як на можливих господарів, повідомили два американські чиновники.

Американські офіційні особи були втішені і дещо здивовані, коли російський президент погодився на зустріч на Алясці, яка колись була частиною Російської імперії.

"Я вважаю, що було б дуже шанобливо, якби президент Росії приїхав у нашу країну, а не ми б вирушили в його країну або навіть у будь-яку третю державу", — заявив Трамп цього тижня.

"Єдине місце краще за Аляску для Путіна — це проведення саміту в Москві", — заявив колишній радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон, який посварився з Трампом під час його першого терміну. Болтон заявив, що Аляска, як місце для зустрічі — це "велика перемога Путіна".

Президентський літак Трампа на базі Елмендорф-Річардсон у 2019 році

Очікується, що президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на саміті на Алясці, тому будь-яка потенційна тристороння зустріч поки що не обговорюється.

Замість цього Трамп проведе щонайменше частину саміту з Путіним сам на сам і ніхто, крім їхніх перекладачів, не почує деталей. Але місце, де зустрічаються Путін і Трамп — вельми примітне. Воно пов'язане з СРСР, холодною війною і є північним оплотом США на кордоні з Росією.

Історія військової бази Елмендорф-Річардсон: Друга світова війна

Будівництво аеродрому Елмендорф-Філд, який століття по тому став частиною військової бази, де зустрінуться Трамп і Путін, розпочалося 8 червня 1940 року як великого постійного військового аеродрому недалеко від Анкоріджа.

Військові літаки на базі Елмендорф-Річардсон

12 листопада 1940 року Військове міністерство офіційно перейменувало раніше відоме як Елмендорф-Філд на Форт-Річардсон. Авіабаза на базі отримала назву Елмендорф-Філд на честь капітана Г'ю М. Елмендорфа, який загинув 1933 року під час льотних випробувань експериментального винищувача Consolidated Y1P-25 в Огайо.

У 1940 році, коли світ готувався до Другої світової війни, на Алясці прискорилося військове будівництво. У 1940 році недалеко від Фербанкса був побудований аеродром Ледд-Філд як випробувальна станція для роботи в умовах холодного клімату. Форт Річардсон, названий на честь генерала 19 століття Вайлдса П. Річардсона, побудували в 1940-1941 роках недалеко від Анкоріджа.

Армія планувала, що він стане значною і постійною військовою спорудою. Перший персонал армійського повітряного корпусу прибув 12 серпня 1940 року. 12 листопада 1940 року військове міністерство офіційно позначило споруду як Форт-Річардсон.

Перший підрозділ ВПС США, спрямований на Аляску, 18-та ескадрилья переслідування, прибула в лютому 1941 року. Інші підрозділи ВПС кинулися на Аляску в міру розвитку японської загрози в Тихому океані. Аеродром зіграв життєво важливу роль як основний центр повітряної логістики та району зосередження під час Алеутської кампанії і подальших повітряних операцій проти Курильських островів Японії.

Під час Другої світової війни за програмою ленд-лізу США передали Радянському Союзу близько 8000 літаків, які перебували на цій авіабазі. Американські екіпажі доставили літаки з Грейт-Фолс, штат Монтана, на аеродром Ледд-Філд. Потім радянські екіпажі переправили літаки в Сибір і на фронт.

Пілоти, які залишали Грейт-Фолс, слідували через низку невеликих аеродромів, відомих як Північно-Західний проміжний маршрут. Аеропорти були розташовані з інтервалами вздовж маршруту, який згодом послужив основою для будівництва стратегічного Аляскінського шосе.

Після нападу Японії на Перл-Гарбор армійські інженери почали будівництво злітно-посадкових смуг на Алеутських островах для відбиття можливих японських вторгнень. Канадські та американські військові побудували Аляскінське шосе менш ніж за вісім місяців. Дорога довжиною 1420 миль була побудована як сухопутний шлях постачання для перекидання військ і вантажів на Аляску.

Битва за Алеутські острови

Аляска була єдиним місцем на північноамериканському континенті, де тривали бої під час Другої світової війни, коли японські війська бомбили Датч-Гарбор і захопили острови Атту і Кіска в Алеутській гряді.

Історія військової бази Елмендорф-Річардсон у сучасний час

Після Другої світової війни авіабаза Елмендорф-Філд відігравала дедалі більшу роль в обороні Північної Америки, оскільки нестабільні стосунки між США і СРСР, що виникли в роки війни, переросли в холодну війну.

Майбутня база Елмендорф-Річардсон у 1970-х

Невизначена світова ситуація наприкінці 1940-х і початку 1950-х років призвела до значного нарощування сил протиповітряної оборони на Алясці. Регіональний центр управління NORAD в Елмендорфі було створено 1961 року, він слугував центром усіх операцій протиповітряної оборони на Алясці.

Сили протиповітряної оборони досягли свого піку 1957 року, коли майже 200 винищувачів було приписано до шести ескадрильям винищувачів-перехоплювачів, розташованих в Елмендорфі та на авіабазі Ледд. Девізом Елмендорфа став "Належне прикриття для Америки". Із закінченням холодної війни і посиленням стратегічної важливості Аляски девіз змінився на "Належне прикриття і глобальна міць", а потім на "Належне прикриття і глобальна взаємодія".

Шеврон військового з бази Елмендорф-Річардсон

Кінець 1950-х, 1960-ті та початок 1970-х років призвели до поступового, але значного скорочення сил протиповітряної оборони на Алясці у зв'язку зі зміною завдань і вимогами війни у В'єтнамі.

Сьогодні на Об'єднаній базі Елмендорф-Річардсон базуються три крила крилами ВПС США загального складу, одна армійська бригада і кілька підрозділів-орендарів, включно з підрозділом резерву ВПС, командуванням Аляски, військово-повітряними силами, а також Національною гвардією Аляски і ВПС Національної гвардії. На об'єкті присутні і діють військові всіх родів військ, включно з морською піхотою, ВМС і береговою охороною.

Навчання на базі Елмендорф-Річардсон

Військові США на базі Елмендорф-Річардсон

