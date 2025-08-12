ЗСУ виводять із Донбасу і НАТО без України: озвучено умови Путіна для завершення війни

Мирна угода щодо України може передбачати виведення українських військ із Донбасу. Росія в обмін відведе армію із Сумської, Дніпропетровської та Харківської областей, заявив радник Кремля Дмитро Суслов.

Попередню угоду укладуть Росія і США, без участі представників України та Європи. Про це сказав в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera заступник директора Центру європейських і міжнародних досліджень Вищої школи економіки, радник Кремля із зовнішньої політики Дмитро Суслов.

У разі обопільного відведення військ лінія фронту на решті територій збережеться. Очевидно, йдеться про Херсонську та Запорізьку області. Найважливіша частина угоди — зобов'язання України не вступати до НАТО, додав радник.

Остаточний варіант угоди включає демілітаризацію України та конституційну реформу. Якщо президент України Володимир Зеленський за підтримки Європи відкине це рішення, Трамп припинить військову допомогу Києву і зупинить продаж зброї країнам ЄС.

"Цей сценарій прискорить повний крах України", — переконаний Суслов.

У разі успішного проведення саміту на Алясці та схвалення спільного плану перемир'я в Україні, американський президент зможе претендувати на історичну значущість.

"Саме тому ми очікуємо, що Трамп прийме пропозицію Путіна", — додав радник Кремля.

МЗС та Офіс президента України не коментували цих планів щодо завершення війни в Україні.

Зустріч на Алясці 15 серпня: чому обрали це місце

Символічність вибору місця зустрічі Путіна і Трампа стала предметом численних обговорень. За словами Суслова, це важливий вибір на історичному та політичному рівнях.

"Аляска підкреслює двосторонній характер саміту. У світі немає більш "російсько-американського" місця. Аляска далеко від Європи та України, але дуже близько до Росії. Це підкреслює те, що Путін і Трамп самостійно шукають шляхи вирішення питання війни в Україні", — сказав експерт.

Саміт на Алясці буде першою російсько-американською зустріччю на території США за останні 15 років. Остання відбулася в червні 2010 року, коли експрезидент Дмитро Медведєв прибув до 44-го президента США Барака Обами у Вашингтон.

Крім України, Трамп і Путін обговорять Арктику. У регіоні існує ризик гострого конфлікту, адже військова активність Росії і Штатів посилюється.

Нагадаємо, Зеленський уже сказав, що на переговорах Трампа з Путіним 15 серпня жодне рішення не буде ухвалено без Києва.

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович передрік "повний розгром України", якщо США перестануть допомагати. За його оцінками, зараз ситуація на фронті "швидко змінюється не на користь ЗСУ".