Заморожування війни в Україні по лінії розмежування — найімовірніший сценарій. Якщо Володимир Зеленський чинитиме опір мирним домовленостям, Захід назве його "корупціонером на крові", упевнений ексрадник Банкової. На момент публікації матеріалу в Офісі президента не коментували чергового прогнозу Арестовича.

Президенту Росії Володимиру Путіну потрібен мир і зняття санкцій, щоб подолати технологічне відставання країни, написав у Telegram колишній радник Офісу президента Олексій Арестович.

Американському лідеру Дональду Трампу потрібен мир в Україні, щоб показати успіхи своєї діяльності опонентам і прихильникам.

Фронт, як оцінив Арестович, тримається в стабільному становищі завдяки людям, яких тримають на позиціях від 100 до 240 днів безвилазно. Однак сьогодні, як вважає блогер, військова ситуація "швидко змінюється не на користь Києва".

"Ключова проблема України на фронті — брак людської сили. Військових у СЗЧ більше, ніж тих, хто бере участь у боях. Люди не хочуть помирати за цей антипроєкт, у якому більшість — люди другого сорту. Справа йде до зупинки війни і до швидких виборів", — упевнений він.

Без фінансування війни в Україні з боку США, все дуже швидко закінчиться "розгромною поразкою України", поділився думкою Арестович.

Якщо Президент України Володимир Зеленський чинитиме опір домовленостям Трампа і Путіна, Захід назве його корупціонером і пред'явить докази, яких, як каже Арестович, предостатньо.

"Усі дізнаються про злодійство на крові свого народу і на крові своїх солдатів. Нові протести можуть захлеснути українські міста, в яких ненароком прозвучить бажання миру", — додав екс-радник.

На момент публікації новини в Офісі президента України не коментували чергового прогнозу Арестовича.

Прогнози Арестовича — чи збулося хоч одне передбачення ексрадника ОП?

Зазначимо, що жоден із прогнозів Арестовича поки що не справдився: його фраза про завершення війни в Україні за "два-три тижні" одразу стала мемом. Хоча у квітні 2023 року він зізнався, що спеціально вводив людей в оману, щоб запобігти паніці в суспільстві.

Також він заявляв, що політика нинішньої української влади призведе до того, що"більшість українців опиняться в могилах, а кому пощастило, поїдуть писати мемуари до Франції, Канади та інших західних країн".

Крім цього, Арестович передрікав поділ України на три частини. Північно-східні та південні області контролюватиме Росія, західна частина відокремиться разом із найрадикальнішими українцями, а центр стане "нейтральною Україною".

Нагадаємо, російські окупанти здійснили значний ривок під Покровськом у районі Кучерового Яру та Золотого Колодязя. ЗС РФ просунулися на відстань 11 кілометрів.