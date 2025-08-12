Арестович прогнозирует "разгромное поражение Украины" после саммита на Аляске

Заморозка войны в Украине по линии разграничения — самый вероятный сценарий. Если Владимир Зеленский воспротивится мирным договоренностям, Запад назовет его "коррупционером на крови", уверен экс-советник Банковой. На момент публикации материала в Офисе президента не комментировали очередной прогноз Арестовича.

Президенту России Владимиру Путину нужен мир и снятие санкций, чтобы преодолеть технологическое отставание страны, написал в Telegram бывший советник Офиса президента Алексей Арестович.

Американскому лидеру Дональду Трампу нужен мир в Украине, чтобы показать успехи своей деятельности оппонентам и сторонникам.

Фронт, как оценил Арестович, держится в стабильном положении благодаря людям, которых держат на позициях от 100 до 240 дней безвылазно. Однако сегодня, как считает блогер, военная ситуация "быстро меняется не в пользу Киева".

"Ключевая проблема Украины на фронте — недостаток людской силы. Военных в СЗЧ больше, чем тех, кто участвует в боях. Люди не хотят умирать за этот антипроект, в котором большинство — люди второго сорта. Дело идет к остановке войны и к быстрым выборам", — уверен он.

Без финансирования войны в Украине со стороны США, все очень быстро закончится "разгромным поражением Украины", поделился мнением Арестович.

Если Президент Украины Владимир Зеленский воспротивится договоренностям Трампа и Путина, Запад назовет его коррупционером и предъявит доказательства, которых, как говорит Арестович, предостаточно.

"Все узнают про воровство на крови своего народа и на крови своих солдат. Новые протесты могут захлестнуть украинские города, в которых невзначай прозвучит желание мира", — добавил экс-советник.

На момент публикации новости в Офисе президента Украины не комментировали очередной прогноз Арестовича.

Прогнозы Арестовича — сбылось ли хоть одно предсказание экс-советника ОП?

Отметим, что ни один из прогнозов Арестовича пока не сбылся: его фраза о завершении войны в Украине за "две-три недели" сразу стала мемом. Хотя в апреле 2023 года он признался, что специально вводил людей в заблуждение для предотвращения паники в обществе.

Также он заявлял, что политика нынешней украинской власти приведет к тому, что "большинство украинцев окажутся в могилах, а кому повезло, уедут писать мемуары во Францию, Канаду и другие западные страны".

Кроме этого, Арестович предрекал разделение Украины на три части. Северо-восточные и южные области будет контролировать Россия, западная часть отделится вместе с самыми радикальными украинцами, а центр станет "нейтральной Украиной".

Напомним, российские оккупанты совершили значительный рывок под Покровском в районе Кучерова Яра и Золотого Колодца. ВС РФ продвинулись на расстояние 11 километров.